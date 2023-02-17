東方日報C1：楊明日日靚湯侍候　延遲娶莊思明

莊思明與楊明一直計劃結婚，但上月莊父因病秘密入院，令思明一家及楊明非常擔心！莊父入院期間，眾人每天都到醫院探望，楊明更奉上愛心湯水，希望未來外父早日康復！而思明將所有心思放在照顧家人上，無奈將婚事放一邊！

楊明與莊思明多年來風雨同路，走過不少高山低谷，尤其2020年男方捲入醉駕事件，被控「不小心駕駛」等罪名，最終被判入獄18日，於農曆新年前獲釋。飽受官司困擾逾兩年，思明一直不離不棄陪伴男友，更曾主動派定心丸，對外揚言「非君不嫁」，一直有結婚計劃！怎料上月思明的拿督父親莊寶來港，期間感不適，秘密入院，思明一家及楊明都非常憂心，每日到醫院探訪，貼身照顧莊父。

偕莊氏姊妹探病

日前下午約一時許，穿黑色外衣、拿着湯壺的楊明被拍得到醫院，半小時後，他與思明及孿生家姐莊思華在醫院門外傾偈，期間愁眉深鎖，明顯擔心莊父情況。傾談完畢，眾人再返回病房，而莊鍶敏亦在醫院內。

翌日同一時段，4人再到醫院探望，穿格仔外套的楊明繼續送上愛心靚湯給「未來外父」，希望對方早日康復，非常有心。而4人步入醫院一段時間後，曾一度步出醫院門外傾偈，之後再返回醫院內。約3小時後，穿白色外套、紮馬尾的莊鍶敏獨自現身醫院大堂繳費處，見她聆聽職員講解，又不時細閱文件及撳電話，之後拿出信用卡找數，約半小時後完成所有手續才返回病房。

情況穩定

對於父親秘密入院，思明受訪時表示：「佢冇乜嘢，係有啲唔舒服，依家休養緊。（嚴唔嚴重？）佢依家情況OK，都好穩定，多謝大家關心。」問到是否因父親患病，影響她與楊明的結婚計劃？她表示：「呢個冇諗，最緊要一家人身體健康，爸爸快啲好番啫！」

而思明與楊明多年來一直恩愛，經常如影隨形，結婚只是遲早的事。早前楊明尋找了新的信仰寄託，從聖經上獲得心靈慰藉，由拜佛轉信耶穌，思明亦旋即跟隨，「夫唱婦隨」十分齊心。

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