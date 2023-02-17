踢走不良姿勢　減低平胸機率

改善日常的不良姿勢，再配合後天因素，完美胸部不難擁有。 (客戶提供)

【特約報道】「媽呀，點解你生到我個胸咁平呀？」平胸可以是先天因素，但後天不良習慣也會影響胸部大小，與其自怨自艾，不如先了解細胸成因，再諗計對策。

先天遺傳因素的確最常見，又是最難解決的問題，你是沒法控制的，原因是你的遺傳基因，導致胸部中的乳腺組織、脂肪和肌肉先天較少，所以形成細胸。既然不能解決，我們就說一些後天因素，先改掉壞習慣吧！

細胸成因與日常姿勢有關，長期側睡或趴着睡覺一定要戒。試想想，我們每天睡8小時，如果長期壓着胸部，會嚴重影響胸部血液循環，引致胸部發育不良，亦很容易形成大細胸。

除了睡覺的姿勢，寒背也是細胸的兇手。OL要特別注意了，整天坐在辦公室望着電腦，有沒有注意正確坐姿？成日駝起個背，令脊椎壓迫到胸部，影響胸部線條。

了解完細胸成因，會否更關注自己的生活習慣呢？細胸並不是無得救，我就是你的救星。作為美容界達人，見過無數大細波、八字波、警鐘波、布甸波，我話你知，全部都有得救。

Angel Face推出的「超V蜜桃胸」療程試過都讚好，一次見效。療程有效改善淋巴循環，打通乳房經脈，促進氣血運行，維持乳腺及乳房懸韌帶健康；配合含有特級葛根精華、青木瓜萃取及透明質酸等天然成分的美胸霜，能加強緊緻豐胸效果。完成療程後能將外擴跟下垂的胸部養成渾圓堅挺的胸形，讓你挺起胸膛，重拾青春自信。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。