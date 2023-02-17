去年因失語症退出影壇　家人透露布斯韋利士患上認知障礙症

現年67歲荷里活男星布斯韋利士（Bruce Willis）去年3月被家人宣布因患上失語症（Aphasia）而將退出影壇。不足1年，布斯的大女兒Rumer Willis昨日於社交網站留言宣布父親已患上額顳葉認知障礙症（Frontotemporal Dementia）。

大女兒於聲明中說：「現時並無治療這種病的方法，我們希望在未來幾年會有突破。在他患病之際，我們希望所有媒體的注意力，都集中在這個有待更多認識和研究的疾病上。雖然這令人悲痛，但醫生終於有了一個明確的診斷，讓大家都鬆了一口氣。」

額顳葉認知障礙症是罕有的病症，在認知障礙症中只佔少於10%。患者腦部所受影響的部份主要為額葉腦和顳葉腦。患者通常在40歲至60多歲開始發病。在個性上、行為上 ( 多為缺乏抑制能力 ) 和言語上的退化會比記憶力衰退更早被發現及比較嚴重。此病的成因至今仍未明，但有少數的病例是由家族遺傳而引起的。

已退休後的布斯目前只有《Assassin》一片排於下月31日上映。目前他專心養病，布斯經常於社交網站公開近照談近況，早前他上載與家人共渡聖誕的照片，前妻狄美摩亞（Demi Moore）及與對方所生的3名女兒都在場。不過他的容貌相當憔悴令不少Fans大為擔心。