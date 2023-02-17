胡鴻鈞避談離巢星夢　透露今年會出新歌

藝人胡鴻鈞（Hubert)、陳自瑤、吳偉豪和孔德賢昨晚（16日）出席仁濟慈善活動，去年一直在大陸作巡迴演出的Hubert，在內地逗留了7、8個月之久，今年他將會放多點時間在香港，問巡迴演收入大增？他笑言自己講心唔講金，又透露音樂上會有新方向，即將推出新歌，對於他消失TMG（TVB music group）官網上，Hubert表示合約交由公司處理，未有正面回應離巢傳聞。

問他是否想從吳業坤（坤哥）手上搶回一哥位置，他笑指坤哥無論事業上或感情上都是一哥，他更自爆八卦問坤哥為何突然決定結婚：「佢話要負起男人嘅責任。（做咗咩事要負責任？）我都以為佢咁急結婚唔通乜嘢？佢話難得搵到一個想Settle down嘅女仔，坤哥本身唔定性，人哋願意跟佢生活，我聽到都覺得開心。」Hubert稱跟他認識十幾年，看着他愈來愈成熟，需要向他學習，自問跟稱與坤哥同年，但暫時鍾意自由飛翔。另外他表示已無拍劇好一段日子，最後一齣是《金宵大廈2》，笑言正等候監製賞識，但暫時未有。

吳偉豪（Ricco）及孔德賢（Danny）各自獻唱兩首歌，Ricco原本想唱首舊英文歌，因為覺得現場較多年長賓客會較適合，問他何時會與父親吳大強一齊表演？他表示會有機會，亦想與父親一起錄歌，但父親比他更忙，現忙於應付《中年好聲音》比賽，對於父親一直領先賽事，Ricco對爸爸很有信心：「不過爸爸唔係想贏，佢只係享受在舞台上唱歌，難得有咁多人留意佢。」自從Ricco奪得男飛躍獎後工作不斷，他表示工作等公司安排，會順其自然。

Danny稱原本想唱《歲月如歌》，但被Ricco捷足先登，其實他一直有學唱歌，18歲參加全港大專生歌唱比賽，並擇下季軍，可惜簽約一間公司不久便倒閉，之後曾報名參加第一屆《聲夢傳奇》，但最後公司規定只有素人參加，又失去機會，認真黑仔。直言一直心願想做歌手，希望將來有機會唱歌給大家聽，問他遲些再參加《中年好聲音》，他講笑會等待。