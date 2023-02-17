天氣濕漉漉　家居防潮有計

雖然這兩天空氣中的濕度稍稍回落，但其實再過不久就是「回南天」的高峰期，一想到家中地板濕漉漉得可以溜冰、衣物晾一整天都不會乾就令人好頭痕。其實除了出動抽濕機、乾衣機等家電外，以下介紹小幫手，也可助你擊退「春天潮濕」這個頭號大敵，不如提前了解它們的作用，未雨綢繆吧！

DIY吸濕小工具

不少人會在濕氣重的地方如衣櫃、鞋櫃、廁所等放置吸濕包，但其實只要手上有咖啡或茶葉，甚至洗衣粉，都可以在家中輕鬆自製吸濕小法寶。方法是把咖啡渣或茶葉渣曬乾，然後放在舊襪子或紗布袋中，即可完成，還可藉此轉廢為寶。至於洗衣粉又如何變身吸濕工具？很簡單，就是將洗衣粉放在小盒中，以保鮮紙或錫紙包裹封口，最後再牙籤或針戳幾個小洞，然後放在需要防潮的地方便可。

防濕添香

喜歡香味或追求生活精緻感的人，都愛在家中點燃香氛蠟燭。其實香氛蠟燭不止具擴香功效，更有其他作用。雖然它本身並無吸濕功效，但點燃的時候卻可令水氣無法凝結，有助降低家居空氣濕度。如果不想霉菌於廚房及浴室的牆壁縫隙上孳生，可用蠟燭擦拭，形成保護膜，特別是選用含有香味的蠟燭，更可辟走霉味。

抹窗拖地加心思

日常生活中，相信有不少人都用會稀釋漂白水拖地，不過原來1：50的稀釋漂白水還可用作抹窗，以達致去霉菌及殺死昆蟲等功效。另外，使用30至40度的鹽水拖地，更可令地板乾爽兼殺菌。若想進一步加強殺菌功效，則可加入適量的白醋於其中使用，大家不妨一試。