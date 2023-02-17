文凱婷推出處女單曲　斷食30小時露腰拍MV

「聲夢學員」文凱婷(Aeren) 繼早前與林敏驄合唱劇集《下流上車族》主題曲《一家人》後，近日首度推出個人單曲《十秒限時》，該曲以「打卡文化」作為主題，MV亦特別到了近年流行的打卡熱點取景，如野餐及滾軸溜冰等。

Aeren接受東網訪問時，透露自從比賽後收到要出歌消息，惟一直未有進展，直到早前見到監製及收到歌詞，繼而拍攝MV，隨即感覺明朗化：「去到呢幾日聽到首歌首播，真係覺得自己嘅作品終於出街啦！因為我仲係新人，喺首歌上面唔敢in charge太多嘢，但有不停有去構思自己嘅諗法俾大家，當然決定權都係交畀公司同經理人、監製佢哋身上。」更指做歌過程最開心是拍MV，難忘當初哀求導演批准她至少有兩個造型，沒料對方答案出乎意料：「因為我好怕會超支，點知導演話首歌至少有4、5個造型，當刻我真係笑咗！」

而為了以最佳狀態迎接MV拍攝，Aeren由拍攝前一日開始斷食，直至完成後才喪食：「我完全冇食過任何嘢，加加埋埋都有30個鐘冇食嘢，因為嗰陣喺馬來西亞返嚟冇耐，成個人脹咗，其中一套衫仲要露腰、露大腿同露手臂，如果肥咗唔好睇，我一定會後悔一世，所以忍到拍完之後，一口集食咗兩個快餐，食完真係舒服晒！」