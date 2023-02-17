安妮希芙威出席柏林電影節開幕禮遇示威者阻進場

國際影壇盛事，《第73屆柏林電影節》於香港時間今日凌晨舉行開幕禮，荷里活女星安妮希芙威（Anne Hathaway）主演的新作《She Came to Me》打頭陣為電影節開幕。安妮由老公Adam Shulman陪同下現身首映，不過期間她因遇上有組織在紅地氈示威而搞到差不多進入不到會場！

安妮以黑色魚網長裙造型現身首映，除了她之外，同片的「梅姨」瑪莉莎湯美（Marisa Tomei）以及男星彼特丁拉基（Peter Dinklage）等都有現身。首映上有至少3個不同團體到場示威，其中關注氣候變化問題的德國團體Last Generation兩成員就將自己黐在紅地氈之上，並企圖阻止載嘉賓到場的汽車進入會場。此外，有幾名女權份子在紅地氈上舉起印上「女人生活自由」的拉布在紅地氈上示威。

除了開幕電影的一眾演員之外，擔任今屆「主競賽單元」評審主席的美國女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）亦有率領一眾評審成員包括伊朗女星Golshifteh Farahani、羅馬尼亞導演Radu Jude、西班牙女導演Carla Simon以及德國女導演Valeska Grisebach等出席首映。姬絲汀以一襲白色吊帶蛋糕裙配以煲呔，十分搶鏡！姬絲汀較早前出席記者會時表示自己任主席有點緊張。

而在開幕禮上，奧斯卡金像影帝辛潘（Sean Penn）亦有上台介紹烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的10分鐘視像講話，全場人士起立拍掌歡迎。辛潘與澤連斯基的紀錄片《Superpower》入圍今屆柏林「特別展映單元」，影片將於香港時間明日舉行首映禮。