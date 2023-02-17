換上甜美家居服　生活更添儀式感

宅在家的時候，穿家居服就最舒適，尤其是質料舒適又漂亮款式，不止可穿出時尚美感，更可為日常生活增添儀式感，甚至令心情加倍愉悅。以下兩大日本品牌推出的內衣及家居服系列，就甜美及可愛得讓人想每天穿着，美美的宅在家享受Me Time！

不二家Milky聯名系列

深受女生喜愛的日本內衣品牌PEACH JOHN與不二家Milky合作，帶來十分甜美的粉嫩糖果色調內衣與家居服限定系列。主打的兩套內衣套裝都以牛奶糖為設計靈感，其中一套注入牛奶糖的顏色，並搭配淺色喱士細節；而另一套則用上牛奶糖包裝紙設計，且飾有甜美的大蝴蝶結。同系列還有一套格仔家居服，採用無袖荷葉邊及深V的性感剪裁，另有兩套以牛奶仔Poko與牛奶妹Peko為設計的中性家居服，適合情侶一同穿着！

曲奇與雪糕家居服

另一日系家居服品牌GelatoPique將「大人感」與甜美相結合，加上設計講求舒適感，故一直深受日本女生歡迎。今次品牌以「大人的甜點」為靈感，設計出全新的曲奇與雪糕系列。前者以紅白色為設計，風格偏向活潑生動的春日感；而後者則以藍白為主色，帶來與別不同的清新感。整個系列包括短袖、長袖、外套以及格仔長褲的剪裁，大家可按冷暖天氣交替穿着。