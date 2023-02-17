健康新滋味　身心都靚

暴飲暴食除了令體重上升、影響健康，有時甚至會帶來負面情緒，想日日Keep住好心情，就要培養良好飲食習慣，坊間有新出的健康主題飲品和美食，部分還有折扣優惠，富營養之餘又美味，在2023年，讓你繼續保持好心情。

滋味茶湯

一杯清新芳香的茶湯，消膩解膩，按不同茶款飲用，對身體亦有益處。尖沙咀新開的茶飲店活在茶下，選用不同種類的茶葉來調配，經典茗茶有浙江綠茶、福建烏龍、雲南滇紅、沈韻熟普洱和茉莉花茶，手泡茗茶就有西湖明前龍井、2017年福鼎小白茶、南巖紅心鐵觀音、雲南滇紅金針和不同年份的普洱等。另外，品牌還有茗茶調飲，如莓果滇紅選用紅茶配藍莓和橙，圓潤富果香。香茅茉莉選用香茅、番荽和青檸配茉莉花茶，清爽酸甜。至於普洱燕麥茶，加1粒八角，濃郁之餘又有點甘草香。店內除有手抱沖茶，亦有自家研發的AI智能泡茶器泡茶。為了配茶湯，店家配有不同口味的雞蛋仔和健康料理，以及茶味軟雪糕、鬆餅和曲奇作配搭，提升整個品味過程。為慶祝開幕，於2月11日至24日，只要追蹤品牌指定社交平台，並在個人社交平台分享及標註品牌美食或飲品，就享有買一送一優惠。

純素紫醉金迷

紫醉金迷很多時會用來形容奢侈、燈光酒色的生活，但其實用來做飲品主題，也可以好健康。Mother Pearl近日推出純素特飲紫醉金迷系列，飲品以黑糙米奶為基調，加入日紫薯和金薯，再加上不同的配搭製作。紫薯紫刻以黑糙米奶、紫薯、薑黃珍珠配雲呢拿米蓋，香甜綿密。金麥薑奶選用黃金燕麥奶配日本金薯、黑帶蜜糖、生薑汁和活性碳珍珠，養生暖胃。紫醉層層疊選用不同食材，打造成深淺不一的色調，搶眼又健康。另外品牌亦推出新登場的黑糙米奶及黃金燕麥奶，方便買返屋企慢慢飲。

地中海風味

悠閒的地中海風情，配合健康美食，令人心身放鬆。黃竹坑奧華酒店素食餐廳Kömune近日推出全新地中海素食風味菜單，自選菜單和精選午市套餐就有布拉塔芝士、香烤蔬菜串、烤椰菜花、Green Risotto和Tiramisu。至於周末早午餐，就有集合鷹嘴豆蓉、橄欖、無麩質烤餅等打造的Mezze分享拼盤，主菜有由番茄、雞蛋、洋葱、芝士等特製的Pisto Edamame Shakshouka，加指定價錢可配2小時無限暢飲，在戶外環境享用，舒適寫意。

早餐+瑜伽

瑜伽能修飾身體優美線條，對減重、肌肉和平衡感都有正面作用，廣受女士歡迎。香港嘉里酒店和女性運動服飾品牌Sweaty Betty合作，由現時至4月30日推出周末早餐瑜伽班。客人先進行1小時瑜伽課程，然後到大堂茶座享用營養豐富的早餐和飲品，可選擇不同口味配搭的班尼迪蛋、椰子燕麥乳酪、海鮮糙米粥和牛油果脆脆菠菜沙律等菜式，為自己帶來醒神的一日，參加可獲品牌精美禮物包。

無麩質曲奇

近年愈來愈多人注重飲食健康，連小食都追求高質健康之選，本地老字號唐餅店奇華餅家亦與時並進，不斷推陳出新，自去年推出無麩質「米粉曲奇系列」，以100%優質日本新潟縣米粉代替麩質的麵粉，加入含豐富維他命及膳食纖維的美國杏仁粉製成，原來口味有「話梅薑米粉曲奇」及「紅棗米粉曲奇」，而今年全新口味的「蜂蜜無花果米粉曲奇」，用上本地蜂蜜配上土耳其無花果乾製作，蜂蜜香氣濃，入口更能嘗到清甜的蜜糖味道，而無花果粒與果籽能添加口感，相當回味。新口味將於2月16日在全線分店登場，又多一款無麩質美味茶點選擇。

膳食計劃有折

保持健康和身形優美，是每位的終生願望，除了適量運動，飲食也要注意，懶得自己動手的話，可以選擇度身訂造的膳食餐單。Eatology為大家推出多款餐單，無麩質低碳膳食計劃以優質蛋白質配蔬菜、海鮮和堅果等來代替白麵包或白飯等精製碳水化合物，新艾斯金斯生酮膳食計劃有充足蛋白質和脂肪，也有適量碳水化合物，可加快燃燒身體脂肪和維持減重效果。早前推出的彈性素食餐單，就有擔擔海藻麵配植物豬肉、炙照燒三文魚配日本魚生糙米飯和泰式鴨胸肉等菜式，從中鼓勵大家減少餐單內的肉類或海鮮。在這個2月，只要用指定優惠碼「NEWME5」 預訂3星期以上的任何膳食計劃，可享95折。

素食外賣

提到外賣，大家就想到大量芡汁的頹飯，其實在揀外賣時，可從健康角度出發。素肉品牌植廚由現時至4月30日，和健康營養餐計劃外送品牌NOSH合作，於素食及彈性素食餐單加入用素豬肉製作的新菜式，當中包括泰式羅勒素肉配碎米飯碗、香草炒素肉配蘑菇薯蓉、墨西哥椒素肉醬配藜麥糙米飯、素漢堡扒配日式咖喱飯和韓式素肉飯等，為大家提共美味又均衡的配搭。由現時至3月10日，客人選擇上述2款餐單，並輸入指定專屬優惠碼「NOSHSIFU」，可享85折優惠。