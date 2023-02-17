駕車翱翔　型到「飛」起

會飛的車，即係飛天車啦，早在上世紀已出現，談不上是甚麼新鮮事，之不過咁，來到21世紀，隨着科技不斷的進步，由輕量化物料製造、導航和電池技術、駕駛及飛行操控系統，令具備行駛及飛行能力的混能或電動飛天車變得更具前瞻性和發展潛力，吸引全球不少新創公司積極開發。其中斯洛伐克新創公司AeroMobil繼在5年前發表，並預計可於2024年交付的全球首款量產飛天車2座位AM 4.0後，已準備在2027年帶來旗下第2款量產飛天車，指的就是4座位的AM NEXT。

AM NEXT飛天的士新體驗

一如有「進化版超級跑車」之稱的AM 4.0，AM NEXT同是以神話中的飛馬為設計靈感，而且同是由一個油電混合動力系統提供動力，其中包括一個渦輪增壓引擎，且同樣符合現有的汽車和航空法規，既可於公路上行駛，更可在美國現有超過1萬條跑道升降。從汽車變身成飛機講緊只是3分鐘內的事，期間可坐在豪華躺椅上網工作、享受多媒體娛樂系統、躺下休息或在1萬呎高空上欣賞風景。不同的是AM NEXT採用2+2座位設定，唔計1位飛行員，最多可容納3位乘客及其行李。其續航距離及飛行距離更長，分別逾1,000km及800km，亦比不少近年冒起的eVTOL電動垂直升降飛天車飛得更遠。廠方指除可作私人用途，正計劃將AM NEXT用作點對點「飛天的士」，主打由160km至805km不等、對駕車坐車來說太長太遠，坐飛機的話航程又太短的路線航程，只需通過專用應用程式預訂便可。因一車兩用，減省轉車轉機及等候的時間，更輕鬆省時方便，帶來不一樣的移動出行體驗。

Model A旋轉「箱形」車體

那邊廂加州初創公司Alef Aeronautics亦發表了他們的新型eVTOL電動垂直升降飛行車--Model A原型。同時已開放預訂，預計最快2025年底可交付，雖然索價$30萬美元一輛，但已收到超過440個訂單。

充滿未來感的Model A 不像一般飛天車擁有外露旋翼，8個旋翼葉片藏於稱為「箱形」車體架構內，避免了外露旋翼有機會對人造成的傷害。所謂的箱形車體由碳纖維車身、開放式網狀結構及一個置中的鉸接式2座位乘客艙組成，4個車輪各配備電馬達及近乎密封的輪蓋。最特別的地方莫過於垂直起飛後，整架車會自動側翻，鉸接式2座位乘客艙亦旋轉至跟地面垂直，確保空中飛行時跟在街道行駛時的坐姿如一。廠方表示其單次充電的可飛行177km，續航里程則約有322km。廠方還計劃在生產規模化後，大約在2030年製造售價更經濟實惠、僅約$3.5萬美元、單次充電可飛行322km、續航里程約644km的Model Z。

小鵬滙天第6代eVTOL

小鵬汽車旗下專門研發打造eVTOL電動垂直升降飛行車(下簡飛天車)的小鵬滙天(XPENG AeroHT)，早前在他們的第5代飛天車X2於杜拜完成首次海外公開飛行之後，急不及待公布下一代飛天車最新研發成果。

廠方暫時沒有為它取名，在這裏姑且先叫做「第6代」。它跟第5代的X2最明顯不同的地方是，今回它終於配備4個車輪，造型賣相更像一款可於公路上行駛兼在空中飛行的飛天車。整體尺寸進一步縮小到一般汽車相若，車重則約2,000kg。設於車頂的飛行系統改為採用全新的摺疊式多旋翼結構，以取代上代的橫列雙旋翼。當切換至飛行模式，展開的機臂及旋翼直徑達3.5米，無論操作便捷性及飛行穩定性都會更勝上代。車上配備一套由軚環及操控桿組成、且具備手動和自動兩種飛行模式的駕駛操控系統，即使在空中飛行也能輕鬆行向前、向後、轉彎、升降及懸停等操控。不過講咁耐暫時好多都是概念階段，只能說量產車型會以此為基礎進行優化，至於動力及其他規格有待廠方日後公布。