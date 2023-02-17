心思思想食件蛋糕　新口味隨傳隨有

每逢慶祝或特別節日，很多人都買個蛋糕增加儀式感，但其實只要興之所至，每一日都可以開開心心買個蛋糕返屋企，自私食或和朋友分享都得。坊間除有不時推出新口味，還有因應不同場合設計的主題蛋糕，想食隨時都得。

柑橘之王

喜歡食橙或柑橘類的、或多或少對「不知火柑」有認識，事關在日本有「柑橘之王」美譽，甜中帶酸，果肉細緻，在當地更有說是世界上最好食的柑橘，而日本蛋糕及和菓子連鎖店Chateraise亦用上當造的不知火柑作主材料，於即日至2月26日推出一系列蛋糕，原個蛋糕有6款，包括用上大量果肉製作的日本產不知火柑樂園、用上人氣千層蛋糕變奏的千層蛋糕、口感輕盈的梳乎厘芝士蛋糕、滿滿新鮮忌廉製作的鮮忌廉蛋糕等，驚分量太多吃不完？品牌還有4款件裝蛋糕選擇，包括魔方、鮮忌廉蛋糕、朱古力蛋糕等。柑橘肉入口爆汁清爽，平衡了香甜的忌廉及蛋糕，口感豐富又美味。

邪惡焦糖

甜品控對焦糖口味又愛又恨，因為夠晒邪惡。Lady M首度在本地推出焦糖鏡面慕絲蛋糕，焦糖鏡面下是焦糖慕絲、朱古力慕絲配朱古力海綿蛋糕，入口濕潤軟滑，甜度香濃而富層次，餘韻猶長，每一啖都咁邪惡。

散水禮盒

大部分人Last Day都會買西餅蛋糕作散水餅，偶然都會花心思去揀，香港維港凱悅尚萃酒店和插畫家「我愛農民曆」合作推出散水餅禮盒，糕餅可選杯子蛋糕或小蛋糕，如杯子蛋糕有雙重朱古力、香草焦糖布丁、苦咖啡橙味及檸檬蛋白霜口味，精選蛋糕則不定期轉款，如會有藍莓芝士蛋糕和聖安娜蛋糕等選擇，每盒可揀4款口味。盒子有特別設計的畫鬼腳遊戲及5款共20張主題插畫卡，可以寫上同事名字，攪鬼又窩心。

巨型山楂餅

看中醫飲苦茶，通常都會吃點山楂餅去除口腔的怪味。當文歷餅店 by Dominique Ansel的山楂餅小蛋糕一向是人氣熱賣，近日餅店推出可供6至8人享用的原個山楂餅，即山楂梳乎厘芝士蛋糕，內裏是山楂紅桑子慕絲和荔枝啫喱配日式梳乎厘芝士蛋糕，酸甜清新，最有趣是外形逼真，好吃又玩味。

精靈小眼睛

看到美麗事物，又或品嘗甜食，有助保持好心情。由現時至3月14日，尖沙咀Artisan Lounge和本地藝術家Michael Lau合作推出一系列創意蛋糕，蛋糕特別以色彩繽紛的花卉作主題，口味有白茶、抹茶豆腐撻、榛子達克瓦茲、蜂蜜啤梨和咖啡乳酪，最攪鬼是每個蛋糕配上獨特的小眼睛，欣賞完再吃，讓客人保持好心情。

酸甜滋味

甜美的焦糖適量加點酸度高的水果配合，感覺剛剛好。COVA近日推出的Caramel Temptation（焦糖誘惑），海綿蛋糕內有多層朱古力慕絲、海鹽焦糖拖肥和杧果熱情果果凍，表面是光滑的焦糖朱古力醬和朱古力片，吃入口先感受到幻滑的焦糖和朱古力味道，緊接是散發微酸的果香，剛好消除甜膩的感覺，還有榛子碎增加口感，層次豐富。