女團COLLAR成員蘇芷晴(So Ching)自上月歸隊後,穩定軍心士氣高昂。月中發布了團歌《The Bright Side》,而英文版《Take me away》亦於今日(17)推出,COLLAR透過社峧平台上載了新一批宣傳照。上月成團1周年後,推展開一連串攻勢,推出團歌《The Bright Side》並舉辦多個應援活動。在新歌多張宣傳照中,構念與過往沒有太大分別,以純白為主色較為簡潔,但就分成小組相和單人相等,貼文又表示《The Bright Side》英文版《Take me away》今日(17)將派台,而下午2點將會有歌詞版MV。貼文中表示:「Let's make the world a better place, with me and you, for me and you.」網民都紛紛留力撐,表示她們出英文歌有望衝出香港呀!