李宰旭銅鑼灣狂派心　廣東話冧粉絲：我愛你！

憑韓劇《還魂》與《還魂：光與影》人氣急升的韓星李宰旭成為疫後首位出席香港商場活動的韓星，吸引大批劇迷熱捧！他於今日（17日）傍晚約6時現身銅鑼灣wwwtc mall舉行記者會，為明晚（18日）的香港見面會造勢，甫現身便以廣東話打招呼，引起全場粉絲尖叫，又大派心心，展現招牌暖男笑容。

首度訪港的他，被問到對香港的印象，他表示覺得香港是時尚Icon，夜景又美，希望下次有機會再來港旅行，抵港時收到不少粉絲信及花束的他，大讚香港粉絲可愛，他又透露來港最想吃點心。

他即場與幾位幸運粉絲互動，除了學講廣東話「好可愛、好掛住你、我愛你」又與粉絲合體派心心。問到最欣賞及最想合作的香港藝人，他表示平日很欣賞及尊敬梁朝偉，希望有機會跟對方合作。談及過往演出的劇集，他表示跟韓劇《天氣好的話 我會去找你》中的角色一樣性格活潑開朗，希望日後可挑戰動作片及強悍的角色，而最想擁有的超能力是變成透明人，他又笑稱比起暖男，自己更想做霸道總裁，還笑言除了演員之外，還想挑戰做生意，他又不忘感謝港迷的熱情支持，希望以更好的演技回報大家，完場前更與粉絲大合照。