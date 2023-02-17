【Zac玩Zac食】牛之魔術師

提起Wizard，就諗起Harry Potter，但今日見到嘅Wizard雖然都係戴眼鏡，但就高大過我好多，而且仲戴咗頂德州牛仔帽，因為佢係來自美國的牛之魔術師「The Beef Wizard」！

美國知名廚師Jay McCarthy最近來港逗留兩個星期，在旺角港鐵站上的大型商場坊頂樓新開業的煙熏燒烤餐廳擔任客席主廚一職，他是烹調德州菜的專家，特別將佢主打嘅人氣菜式，包括Beef Rib-eye Jerky、Bourbon Cured Flank Carpaccio及Coriander Rubbed Lamb T-bone，喺餐廳作期間限定推出。

餐廳配備煙熏烤箱，以傳統的煙熏慢煮烹調技術，炮製成各款不同風格的肉類，首推「肉類盛宴」，一盤有齊煙熏牛胸肉、墨西哥辣椒芝士腸、圖林根腸、烤豬肋骨、手撕豬肉、檸檬椰菜沙律、燒粟米及自家製醬汁；其中招牌煙熏牛胸肉係以辣椒粉及芫荽籽等乾醃形式進行醃製，再以櫸木進行煙熏慢煮，其木質帶有溫和特性，能令肉類帶出最自然風味，最少花耗30小時先可以將牛胸肉烹製達致預期中的嫩滑感，食用時再蘸上自家製的醬汁同吃，絕對惹味十足，適合2至4位喜歡一次過品嘗不同肉類嘅朋友享用。

餐廳供應德州式煙熏肉類之外，亦有多種美食如沙律及海鮮等，就算係雞尾酒及甜品同樣也可以煙熏技術來製作，真係喺香港非常罕有的全方位煙熏美食餐廳。

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

-星級生活達人

-自由寫作人

-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

-於商業電台節目作客席旅遊主持

Facebook：Inztyle.hk.zacky

Instagram：Zackyinztyle