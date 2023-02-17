任暟晴致敬張國榮　重繹《怪你過份美麗》

環球唱片向一代巨星張國榮（Leslie）致敬的企劃《REMEMBERING Leslie》，繼盧瀚霆（Anson Lo）演繹《偷情》後，《星夢傳奇2》冠軍任暟晴（Jasmine）重新演繹Leslie另一首經典金曲《怪你過份美麗》，以女生角度出發，訴說增添上了青澀內斂味道的愛情故事，MV於今晚（17日）推出。Jasmine說：「呢次喺我人生中第二次入錄音室，而兩次都喺Eric Sir做監製，今次比起錄自己嘅歌更為緊張，因為擔心未能夠將首歌嘅神緒呈現出嚟。多謝Eric Sir將成個故事講解我知，有啲句子佢仲會親自示範點唱，亦會用其他歌做例子，令我更容易明白點樣用適合嘅聲調同感情去唱，非常感恩學咗好多新技巧去拿捏一首歌曲。」

Jasmine認為重新演繹哥哥的經典作品，絕對有難度：「今次最難忘嘅，係首歌入面有好多技術上要克服嘅事情，特別喺一啲比較密密麻麻嘅歌詞。因為平時唱開慘情歌較多，今次呢首歌嘅編曲比較輕快，希望觀眾可以睇到我唱另一風格嘅歌，用自己方法去演繹哥哥一首經典嘅歌曲。」她說十分敬佩哥哥的敬業樂業精神，無論唱任何類型的歌曲，都令她完全溶入在故事裏面，又指哥哥極具魅力和才華，在歌唱及電影事業成就均出色，絕對值得後輩學習。