鄧健泓發掘新演員　讚洪助昇喊都靚仔過人

藝人鄧健泓（Patrick）為港台劇集《獅子山下——我們之間》第二季擔任創作及執導，除了邀得多位資深演員吳浣儀、陳桂芬、文頌嫻及呂珊等演出，亦找來新晉演員洪助昇、陳濬樺、成家宏、阮頌揚及陳紫萱等上陣，太太石詠莉及鍾舒漫則作友情客串。

談到故事創作上，Patrick表示靈感是來自於生活，如其中一集《隔離屋》的故事背景正是他的親身經歷:「當時我和太太正打算賣樓移民，有一日突然聞到同層走廊有腐屍的味道，心想萬一其他單位有兇案發生，那我們的單位就會跌價了 ！當然最後幸而沒有任何意外發生，但我把這個荒唐的過程和想法記錄下來，創作了這個故事。」 而四個故事中，《睡爸爸》乃Patrick最為深刻的一個以音樂為題材的故事，內容講述一位九歲的小男孩以音樂喚醒他的植物人爸爸。除了創作故事，Patrick更為劇集主題曲擔任作曲及填詞，望藉音樂來貫穿整個故事內容的主線，帶出「音樂能治療」的想法。

他坦言選角時，望從中能夠發掘多一些有潛質的新演員，當中特別提到新人洪助昇：「他外表文靜，最初還擔心他能否演繹情緒起伏很大的戲份，結果他在鏡頭前釋放自如，只拍了一次已經可以收貨，就算喊都靚仔過人！我在他們身上學習了很多，十分期待能再次合作！」