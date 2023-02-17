知名攝影師涉嫌非禮被捕 　《東張》主持梁敏巧曾受邀拍照

無綫資訊節目《東張西望》早前揭發一名業界知名攝影師G先生（化名），於私影期間疑非禮及拍攝女模特兒的走光照，事件成為熱話，涉事攝影師昨日（16日）則以涉嫌非禮及非法拍攝私密部位被捕。而自2015年起與G先生合作的林先生，於今晚《東張》內揭發對方更多惡行，爆料指他非首次因涉嫌非禮被捕，更曾試過觸摸別人的另一半臀部被捕，不但如此，林先生指與對方合作時感覺奇特：「每次叫佢報價都會問我有冇靚女模特兒，send啲模特兒卡畀佢，就由佢主導去揀。佢私下拎咗模特兒嘅contact，然後叫個模特兒另外搵一日上佢studio度影，建議女模特兒除衫影。」

除了模特兒，亦有明星和名人均是受害者：「之前佢摸過一啲女明星，影相時摸過人哋個胸。有個女明星係港姐嚟，換衫時就唔覺意觸碰到女藝人個胸部，托一托、托一托。另外一個出名啲嘅模特兒都有上過佢studio影過半裸照片，但之後好激氣，喺朋友群組講受到佢性騷擾。G先生叫個模特兒『坐喺度，雙手護住個胸』，攝影師唔知點解走去佢後面攬住佢條腰。佢（G先生）見到啲女星又愈企愈埋，袁小姐走嚟問我『呢個你個Friend？可唔可以叫佢行開啲？』」

就連《東張》主持之一梁敏巧，亦表示曾收過對方邀請拍照的訊息，她受訪時透露去年6月收到來自G先生社交平台訊息：「佢話想影啲Beauty and Fashion嘅相，係For佢嘅作品集，但最後夾唔到時間冇影到。後尾報道出咗街，都有相熟攝影師同我講，有聽過呢個攝影師相關經歷，聽完嗰下覺得好彩嗰時冇應承，冇去影到。」