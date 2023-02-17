絕色女優　狂放鬥大食

日本AV界兩位絕色美人七瀨愛麗絲及友田彩也香，睇吓邊個魅力超群 ? （互聯網）

日本AV界美女如雲，當中仲有唔少充滿魔性魅力，舉手投足都散發出攝人氣場，令AV迷睇到如癡如醉！今日就搵來兩位絕色美人七瀨愛麗絲及友田彩也香比併，睇吓邊個魅力超群啦！

高層淫娃

今年25歲嘅七瀨愛麗絲，五官標致，雙眼又大又精靈，而且電力非凡，加上嘴角含春，樣子認真迷人。身材方面，上圍斤両十足，配合纖腰同白滑肌膚，實在令人食指大動！

2020年佢以AV廠Ideapocket專屬女優身份出道，但據資料顯示，其實佢喺2015年以藝名「市島亞美」拍過AV，所以話佢係小休復出更啱。不過休息咗一段日子後，唔單止變得更加省鏡，演出時更將癡女精髓發揮得淋漓盡致，夠晒狂放搶韁，所以脫離I廠之後，好快就獲得另一間大廠KMP招攬成為專屬女優，更畀咗社長室室長呢個高層位佢坐添！雖然實際上愛麗絲只係負責宣傳工作，但係有個咁高職位嘅銜頭，總算為女優生涯添上成就。

七瀨愛麗絲

年齡：25歲

身高：5呎2吋

三圍：34E-23-34

魔性畢露

今年係友田彩也香出道第14個年頭，大家可以見到34歲嘅佢比初出道時更加索，氣質艷麗又有女人味，一顰一笑都充滿魔性魅力，而身材亦比之前更Fit、更曲線迷人，相當吸睛。

佢喺2009年以Kawaii專屬新人身份出道，因為樣靚身材正，演出又夠火喉，而且相當大食，將一眾男優盡情榨乾，令人氣火速攀升，更成為其他AV廠嘅搶手貨，及後又成為AV女優組「OFA☆21」成員。提到專屬女優身份，彩也香亦曾經做過KMP嘅專屬女優，所以可以話係七瀨愛麗絲嘅師姐。另外，由於佢同一位香港女歌手有幾分相似，所以喺香港男士群組當中都好出名！除咗拍AV，彩也香仲好多路數，包括出席戀物活動做模特兒，亦有參加粉絲電影演出同唱歌。

友田彩也香

年齡：34歲

身高：5呎3吋

三圍：34D-24-35

第1回合

鬥演出

七瀨愛麗絲嘅演出夠主動，甚至帶住男優「互動」，功力的確深厚。不過，友田彩也香除咗喺控制場面方面夠順暢，仲樂意挑戰各種重口味玩意，強項係表演飲「新鮮豆漿」。

第2回合

鬥身材

友田彩也香年過三十，但係保養得宜，身材更比以前更Fit，真係相當難得。而七瀨愛麗絲唔單止肌膚鮮嫩白滑，更擁有一對E奶，身材凹凸有致，更加吸引。

第3回合

鬥飢渴

行癡女路線嘅七瀨愛麗絲，床上表現相當搶韁，但通常都係同男優一對一對戰，對於友田彩也香嚟講，一兩個男優根本滿足唔到佢，好多時都要連環引爆多位男優佢先夠滿足。

彩也香更勝一籌

論外貌、身材同演技，七瀨愛麗絲都相當吸引，但係友田彩也香喺AV界征戰多年，演技同床技都達到爐火純青嘅境界，就算係表演自摸都精彩過人，所以呢次比併由彩也香勝出，恭喜晒！