趙麗穎楊紫女神崩壞　變臉進化慘不忍睹

內地花旦趙麗穎、楊紫日前於社交網Po相及短片，但同遭網民指她倆現膠面，趙麗穎臉形似足蠟製饅頭。至於楊紫則鼻孔大細不一，膠到有點大嬸Feel，就連向來被指是「人造美女」的鞠婧禕都被拖落水，網民紛紛叫她介紹整容師呢！

35歲內地花旦趙麗穎近照大變樣，笑容僵硬臉部浮腫，更遭網民指疑似整容。日前她為代言服裝品牌拍宣傳視訊，樣子變化很大，整張臉腫脹不少，蘋果肌及額頭都凸到反光，說話時似張不開嘴，相當不自然，「膠味」甚濃，甚至有發福迹象，網民指她似蠟像，引起網上熱議，紛紛留言：「也成饅頭了」、「打針了還沒退！」趙麗穎是全民女神，由童星出身，但容貌一直有爭議，之前拍攝《風吹半夏》時，被網民指她太油膩兼呈現雙下巴，就如女版張翰，一度令粉絲反感。

另外兩位甚受歡迎的小花都經常被指變臉，其中與趙麗穎同是童星出身的楊紫，於社交平台Po出護膚代言宣傳片，被網民指她每次出來臉都不一樣，「膠感」十足，鼻孔亦大細不一，狀態似大嬸，網民謂：「真的勸楊紫，臉都成這樣了。」之前令她關注度急升的電視劇《余生請多指教》中，網民都指她的臉太僵硬。其實10多歲時的楊紫眼睛小、鼻扁、下巴圓，大學時與霍建華合作拍攝《戰長沙》，當時19歲的她臉面都沒太大變化，但如今變成美女般，網民都謂：「二次發育的可能極低！」拍攝《青雲志》時，她的額頭更是腫脹起來，鼻子也發生了變化。在一次訪問中，她被問及整容話題時，表情瞬間僵硬，更即轉移話題。

至於出道時被稱為「4千年一遇美女」的鞠婧禕亦被翻出舊照，網民大呼受騙，直指她是人造美女。早年她參加選秀節目時相貌平平，顴骨突出、鼻樑極低，而她每次面對是否有整容這話題時都十分避忌。之前她在社交平台大晒靚相，但被網民發現在燈光照射下，下巴處有些透光，而且愈來愈尖，讓整容傳聞再次掀起話題。