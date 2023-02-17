Kenzie Love　瞓身入行脫清光

付費會員制頻道嘅出現，直接影響四仔業界嘅生態，其中最為明顯嘅就係新進脫星有別以往出道方式，好似Kenzie Love就係以人氣網紅身份入行拍四仔，成為脫界新貴。

孖D天然巨乳

以往要成為脫星，方法主要得兩個，一個係透過四仔片廠或事務所嘅招聘廣告，然後應徵入行，另一個就係由星探發掘。不過，隨住可以自訂內容嘅會員制平台出現，唔少有意從事成人演出，卻又唔想受到四仔片廠制肘嘅囡囡，就會選擇喺門檻較低又自由嘅平台演出，Kenzie Love就其中之一。

喺美國出生嘅佢，擁有一對32DD天然巨乳，粉絲超過10萬，早喺2017年開始製作成人影片，並喺會員制平台上分享。佢表示投身成人女網紅行列，係因為當時佢以貨車為家，揸身周遊各地，製作以自娛為主嘅成人影片，彈性工作時間又搵到錢，何樂而不為！

粉絲古怪要求

問到佢有冇遇到一啲古怪嘅粉絲，佢就話試過被粉絲要求唔沖涼幾日嚟表演自娛，不過呢個要求對佢嚟講反而係冇難度，因為當時佢住喺貨車，真係幾日至沖一次涼。隨住佢喺成人網絡界爆紅，2021年獲四仔片廠睇中邀請演出四仔，而佢挾住人氣網紅嘅身份，令作品獲得相當唔錯嘅成績。不過最令人意外嘅係，Kenzie Love自爆其實有正職，就係專業美容師，佢話其實喺周遊各地期間，已考取專業美容師資格，並透過旅遊嘅機會為客人提供服務，真係估佢唔到！

Profile

出生地：美國

身高：167cm

三圍：32DD-28-36

Kenzie Love報稱正職係美容師，但一直以嚟活躍網絡界，除咗為會員提供香艷影片外，更密密演出四仔，每當有新作推出，佢都會喺社交平台同大家分享。