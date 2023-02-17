新四十二章︱糖妹造型玩轉色Tone　幕後功臣曝光！

藝人江嘉敏於無綫劇集《新四十二章》演得咬牙切齒又惹人憐愛，加上角色性格入屋，成功贏得網民正評大讚她可憑此劇上位，同時網民也發現糖妹每次出場都有不同色Tone，有型之餘更搶鏡非常，原來她一身打扮的幕後功臣乃效力無綫多年的服裝指導Phoebe，她坦言今次與該劇監製陳維冠再合作，當初聽了演員角色介紹角色後，腦海即有了各人造型，當中糖妹的「七彩」造型乃經過多番構思及找尋，最終決定以民族圖案披肩改裝成短外套，並以闊褲為主，方便糖妹拍打戲：「我希望有少少性感，但又唔可以太暴露。」Phoebe續指由外套到內搭到闊褲到頭巾到耳環甚至鞋襪，都是根據每個場口需要用心搭配。」

除了糖妹，飾演臥龍幫成員施單的衛志豪（Michael）造型亦相當獨特，臉上的白蝕妝更是暗藏劇情密碼，Michael透露該造型每次至少要花上兩小時，更指與糖妹於劇中動作連場，問到首拍打戲難度？他說：「呢套劇我冇乜對白，唯一多啲對白就係問功課嗰場，其他全部都係打，都打到周身傷，手腳成日都會撞瘀，都係盡力啦。」更指最難捱的不是打戲，而是爬「雪山」：「啲雪係用粗鹽扮嘅，咁我要爬過啲粗鹽，我估唔到啲粗鹽會整到我隻手損晒，同埋整到膝頭好痛。」

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