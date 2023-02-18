【是日通勝】

農曆正月廿八

癸卯年 甲寅月 丁未日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、移徙、祈福

忌：理髮、訂婚、取魚

幸運方向：坐南向北

幸運數字：5、14、35

幸運顏色：白、金

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：運勢有點差，但只要沒做虧心事就不用怕。

金牛座：運氣勝人一籌，懂感恩和知足，心情更佳。

雙子座：助人為快樂之本，幸運之神不會待薄好人。

巨蟹座：財運稍遜，平常心看得失，煩惱會少好多！

獅子座：可從工作獲得滿足感，但要避免得意忘形。

處女座：春風滿面，多一點笑容，易打動心儀對象。

天秤座：人生總會遇到不如意的事，宜保持平常心。

天蠍座：享天時地利人和，沒有甚麼問題可難倒你。

人馬座：好人緣可帶旺財運，得了着數別待薄老友。

山羊座：面對感情事不夠理智，應把眼光放遠一點。

水瓶座：辦法總比困難多，不要為一時失意而氣餒。

雙魚座：為人設想，多做好事，可獲幸運之神眷顧。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）牛 易悲觀

鼠：偏財運下降，投資要三思，勿貿然下注。

牛：是日沖煞，想法悲觀，易作出錯誤判斷。

虎：謀事多阻滯，易因急躁任性惹上是非。

兔：拓展人脈好時機，出席社交聚會有得着。

龍：做事忌着急，謀定而後動，可避免出錯。

蛇：人緣變差，容易得罪人，說話要有分寸。

馬：吉星高照，貴人助力強，生活稱心如意。

羊：易跟身邊人打成一片，謀事無往而不利。

猴：桃花旺，單身者有機會遇上夢中情人。

雞：好人有好報，多關心身邊人，不會蝕底！

狗：情緒低落，易說錯話，得罪人也不自知。

豬：時來運到，無論做甚麼都能獲滿意效果。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

雙魚座2023年整體運程

經過木星在雙魚座的日子，今年你會發現，將迎接更多新的挑戰，因為沒有吉星的眷顧，而且土星會在3月後來到你的本命宮，事事再沒有那麼順利，加上個人壓力和責任感增加，聽上去都不是輕鬆的事。幸好，財政方面在上半年依然穩定，如果從事多勞多得的工作，就要爭取這難得的機會，去賺最多的錢，為未來的日子做好儲備。

4至5月在照顧情緒方面要多加留意，感覺很容易就因為一些挫折而焦慮，而且變得思想負面，嘗試不要將壞心情放大，盡量投入到工作上，珍惜財運為你帶來的優勢。

愛情方面，今年單身的雙魚座會有脫單機會，年初時會出現追求者，但因為你的心情未必即時配合到，或者先享受被照顧的溫暖，承諾或責任事宜就放到之後再去想。

工作大致平穩，年中過後比較繁重，可以趁這時間回顧過往功績，找出自己的強項，努力告訴別人你的價值是甚麼，鞏固地位。但大前提是你必須有穩固的實力，因為這兩年是建立自信及實力的關鍵時刻，要知己知彼，才能夠把工作做好。上半年健康很不錯，總是感到精神滿滿，這對身心都有好處。但當工作繁多有壓力時，卻容易令你精神恍惚，難以集中精神，要找出方法，克服壓力過多時令心情變得無力的狀態。