疫後振Sing威 ！克勤再踏紅館　MIRROR棄「禁」地捲土重來

香港演唱會隨着疫情趨緩和再次活躍起來，歌手報復式搶攻開騷，「歌神」陳奕迅、「舞王」郭富城宣布巡演正式啟航，而紅館檔期更加爭崩頭，各歌手單位瘋狂入紙申請等「中」獎，據悉人氣男團MIRROR也密謀年底進行補場，但有可能由紅館轉去戶外場地。

疫情影響，歌迷「餓」騷太耐，令演唱會熱潮一發不可收拾，歌王歌后爭相開騷，好似去年張敬軒、陳奕迅（Eason）、林家謙、周國賢、鄭伊健等個個開騷都一票難求，Eason的倒數跨年騷更打破個人紅館演唱會場次紀錄，昨日其官網宣布其世界巡迴演唱會正式啟航，4月第一站將會飛到新加坡開唱，接住是馬來西亞，令星馬的歌迷大為興奮，而台灣、澳洲、歐洲等地粉絲也紛紛留言等他來臨。

郭富城跟Eason一樣飛出香港，已3年沒有開騷的城城，其世界巡迴演唱會下月在美國拉斯維加斯揭開序幕，更一口氣連走幾站，包括印第安納州、新澤西州和加拿大多倫多，明顯為香港站預熱，因盛傳他早已入紙紅館申請今年10月開騷，城城亦興奮分享其全新演出流程、細意打造的舞台服飾和整個團隊的傾力演出，他寫道：「約定你，不見不散。」而樂隊Rubberband（RB）下月則展開歐洲之旅，第一站是英國倫敦，之後有德國柏林、荷蘭阿姆斯特丹，周國賢則緊接RB，3月底在英國連開3場。

而香港演唱會更為熱鬧，男團MIRROR去年7月底首個紅館演唱會進行期間發生嚴重事故，個唱腰斬亦將餘下的場次全部取消，有消息指他們已計劃今年底可以補場，但因其主辦單位暫時被禁租用康文署場地，有指MIRROR可能棄紅館，轉移於其他場地開騷！

AGA再入紙誓圓夢

另外，除了新加坡歌王林俊傑（JJ）、台灣天團五月天、天王周杰倫將分別於3、4、5月來港在中環海濱舉行戶外演唱會外，紅館亦差不多個個月有騷開，下星期先有台灣歌手周興哲登場，之後還有呂方、鄭欣宜、馮允謙、「歌神」許冠傑等。據知，相隔了6年，「靚聲王」李克勤亦落實今年5月在紅館與香港管弦樂團攜手舉行演唱會，由譚詠麟、鍾鎮濤為首的溫拿樂隊也成功攞到紅館檔期開騷，有指天后容祖兒、「台灣幫」蔡依林、張惠妹等也相繼入紙。本來組合Twins亦計劃5或6月開唱，可惜爭不到檔期，而本在紅館舉行處女騷的唱作女歌手AGA，兩度受疫情影響被迫取消後，雖然有氣餒過，但她再接再厲，其唱片公司已再入紙申請，目標希望在今年內為她圓紅館夢。