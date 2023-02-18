羅子溢騷肌吸金　出埠開工唔預囝囝

藝人羅子溢近日接拍廣告，造型「胸猛」兼盡晒馬甲線。他坦言開工前要戒口兼狂操，望以最佳狀態回饋廣告商及粉絲。談到接下來到馬來西亞公幹，他透露妻女會飛往探班，盡享家庭樂。

子溢入行前乃游泳健將一名，難怪一直以「最強Body」見稱，不過當爸後卻「惜肉如金」。早前他終於「出山」向粉絲派糖，夥拍張曦雯（Kelly）擔任美容品牌代言，廣告中以開胸造型大騷42吋胸肌及馬甲線。廣告商則大灑金錢宣傳，除於尖沙咀鬧市掛上二人巨型海報外，更租用電車車身，讓子溢及Kelly與粉絲作「近距離接觸」。

談到今次騷肌的準備功夫，子溢透露﹕「忍咗兩個星期，正所謂睇得唔食得，最慘係今次請咗位行內好出名嘅廣告導演，佢每次開工都會請個廚師喺現場提供伙食，你明我有幾慘啩？不過今次主要係宣傳瘦身，腹肌比胸肌重要。（你本身都貪靚？）其實我係做嘢先會咁，我好鍾意食嘢，唔使開工的時候煎、炸、打邊爐樣樣啱，不過依家畀人讚，自己都覺得（keep fit）返唔到轉頭！」子溢又大讚Kelly弗到漏，造型高貴：「呢方面佢不嬲都出名。」

談到接下來的工作，子溢坦言：「因為農曆年剛過，製作方面都要畀時間人哋準備同run，我都等緊開工。（去馬來西亞拍劇？）未有進一步通知，如果係到時太太同大女應該都會過嚟探班，囡囡因為疫情從未搭過飛機，都想佢試吓，點知佢話想搭火車多啲。囝囝太細嘞，遲啲先啦，我好公平嘅。」