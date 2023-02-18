電視遊戲拍電影　「御用女星」美娜祖華維茲演親都劣評

任天堂省招牌經典電視遊戲《孖寶兄弟》的首部動畫電影《超級瑪利歐兄弟大電影》（The Super Mario Bros. Movie），將於今年復活節上映。其實過往有好多電視遊戲都搬上大銀幕，不過每次都會逃不過劣評的厄運，其中1994年動作巨星尚格雲頓（Jean-Claude Van Damme）主演的《街頭霸王》（Street Fighter）「最爛」，在影評網「爛蕃茄」Rotten Tomatoes的平均好評更只得11%，2009年，《時代雜誌》（Time）更選此片為史上10部最差電視遊戲電影之一。

若要數到邊位影星拍得最多電視遊戲改編的電影，那絕對非烏克蘭女星美娜祖華維茲（Milla Jovovich）莫屬！她主演的《生化危機》（Resident Evil）系列長拍長有，最終拍了6集。雖然影片票房理想，但口碑卻一部差過一部！其中2004年的《生化危機之殲滅生還者》（Resident Evil: Apocalypse）的「好評度」更跌至新低僅得19％，而後來她與中國女星李冰冰合演的一集《生化危機之滅絕真相》（Resident Evil: Retribution）亦得28％好評，認真慘情！美娜的《生化危機》系列口碑差之外，2020年主演的另一大熱電視遊戲電影《魔物獵人》（Monster Hunter）的口碑亦同樣唔合格「好評度」僅得44％成為爛片！

美娜兩部電視遊戲電影「爛到出水」之外，另一女性主道的電視遊戲之作《盜墓者羅拉》（Lara Croft: Tomb Raider）亦同樣遭劣評，其中由安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）主演的首兩集《盜》片在「爛蕃茄」的「好評度」合共都唔合格，而2018年換上瑞典女星雅麗茜亞維嘉達（Alicia Vikander）孭飛加埋吳彥祖做主角的《盜墓者羅拉》（Tomb Raider）同樣票房口碑差勁，未能再掀起熱潮！