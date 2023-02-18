娛圈單打︱娶富妻與吃嫩草　誰個更加惹人妒

一人有一個夢想！時下港男的夢想是甚麼呢？娶個富貴妻子？抑或溝個年輕索女？娛樂圈有兩對出位情侶，各自達成港男兩大願望，一個娶了富家女過上等人生活；一個年過七旬仍能駕馭年輕索爆女友，真箇快樂到死、恨死隔籬！

雖然情人節已過，但娛樂圈愛侶繼續在網上瘋狂放閃，當中最閃爆網民雙眼的，莫過於「億萬駙馬」伍富橋。「巨聲幫」出身的他，迎娶富家千金Shirley後生活富泰，即時升呢過上公主與王子般的神仙生活，不時晒出有私人泳池、健身室、巨型客飯廳和花園的獨立屋豪宅，更孖住老婆周圍飛，羨煞旁人。

早前小兩口才完成歐洲和日本的蜜月之旅，更大晒在名店掃貨的大袋戰利品，日前又出發前往清邁度假，甫落機更直奔疑為Shirley家族在當地的豪宅。連度假都不同凡響，難怪惹來網民羨慕嫉妒恨，大嘆：「姨姨，我不想努力了！」

至於另一對「神仙情侶」、72歲的李龍基與36歲女友Chris Wong，自數年前譜出「爺孫戀」後一直表現恩愛，李龍基更自爆有心有力，與女友性生活如魚得水，打算今年完婚，並將名下多個物業轉名給女友。Chris皮膚白滑，不時在社交網大晒「事業線」性感相，兼且擁有藝術細胞，畫功了得，知性與性感兼備，可想而知李龍基老來得「女」，如沐春風，是多麼的幸福！

這兩對出位情侶，哪一對更得港男歡心？不過，正所謂各有前因莫羨人，這些奇妙的緣分，各有各不為人知的付出，更需雙方情投意合，並非人人求之可得也！