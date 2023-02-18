張振朗劉穎鏇談情剝光不設防　歡喜冤家擦出火花

藝人張振朗與劉穎鏇（Tiffany）日前於尖沙咀海旁為無綫新劇《奪命提示》拍攝外景，身穿婚紗的Tiffany大騷事業線，二人於劇中都是有型幹探，張振朗接受東網獨家訪問時謂：「我同Tiffany今次有感情線，成日都會交流戲劇心得，所以合作得好開心，同埋監製Jazz拍過好多大製作，所以拍得好順利，我都拍得好開心。」問到今次是否要操到好Fit時，他指監製之前的作品《鐵拳英雄》、《超能使者》都有很多動作戲，故自己都不敢怠慢，要Keep住狀態隨時「應戰」：「唔係怕應付唔嚟，係要儲定啲肌肉，有時間就要操定，因為動作一多就好容易瘦，希望出嚟硬淨少少。」 他又表示除了打戲，都要「留力」演感情戲，坦言今次與Tiffany的感情很有Feel，據知二人於劇中多次離離合合，既是歡喜冤家，亦有很沉重的愛情虧欠，日前有一場戲，振朗為博女方關心，扮鬼扮馬，但遭Tiffany識破，最終振朗要上演一幕脫光戲份。

Tiffany受訪時坦言第一次於人流咁多的地方拍結婚戲，她指今次角色與過往不同，故挑戰很大：「動作場面一定有，但比之後出街的《隱形戰隊》冇咁多，今次同振朗感情線會有好多火花，大家合作得好好。」她又指期待《隱》劇播出，因為拍時付出甚多：「拍前幾個月已經搵教練狂操大隻，呢套開槍，打戲好多，雖然拍檔都係山聰，但同之前《超能使者》都好唔同，我自己好期待。」

陳山聰講對白喉嚨痛

視帝陳山聰日前獲客戶邀請出席晚宴，席間唱歌助陣，甚受現場人士歡迎，之後他便要即返錄影廠跟張振朗拍攝動作戲份，山聰於劇中飾演總督察，雖然有不少動作打戲，但他笑言除衫晒肌就要留給振朗。不過由於劇中要查案，對白非常多，令他喉嚨經常沙啞不適，他表示之後會去看專科：「今次講對白講到喉嚨都痛埋，因為查案對白好多。（又要狂操？）劇入面我係總督察，都要打，但唔使點騷肌，嗰啲留番畀振朗嘞！今次我以查案為主，對白好多，依家喉嚨都有啲唔舒服，聽日都要睇耳鼻喉科，CHECK吓個喉嚨。」說到《隱形戰隊》出街，他表示當時開心：「都係Jazz嘅戲，佢帶旺我啫！呢套戲都係型嘅，希望到時有好成績啦！」