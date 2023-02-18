曾與貓王合作　60年代性感女神史蒂拉史提芬離世

曾主演過《海神號遇險記》（The Poseidon Adventure）的荷里活60年代性感女星史蒂拉史提芬（Stella Stevens）昨日離世，享年84歲。

她的兒子透露多年前已患上阿茲海默症的史蒂拉一直住在療養院，暫時未有公布她的死因。史蒂拉60年代開展其長達半世紀的演藝事件，憑銀幕處女作《浪子歌姬》（Say One for Me）的合唱團成員走紅，並因而獲《金球獎》頒最有前途女新人獎。由於她擁有驕人的身材而一直走性感路線，曾獲成人雜誌《花花公子》（Playboy）選為1月號玩伴之外，亦曾獲選為20世紀100位最性感明星第27位。

她於60年代參演過多部電影包括《海神號遇險記》、《化身教授》（The Nutty Professor）以及歌舞片《偎紅倚翠》（Girls! Girls! Girls!），其中《偎》更與一代巨星「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）合作。不過，2004年她受訪時自爆因為《偎》劇本太差當年曾向派拉蒙電影公司表示辭演，她說：「我當時好大膽同佢哋講：『你唔可以將我放喺呢部垃圾片入面，並要我飾演被貓王另結新歡拋棄嘅人。呢個並唔係我事業心目中嘅理想角色。』」雖然她向片商據理力爭，但最終她被電影公司威脅下參演。