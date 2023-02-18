玄彬時尚新Look　化身成熟型男

前段時間晉升奶爸身份的男神玄彬與影帝黃晸玟主演的電影《玩命交涉》於近日上映，電影中玄彬的新Look讓大家驚訝！事關玄彬在新劇中飾演負責處理中東事務的特務，因此就要一改以往青靚白淨的形象，留鬚化身為成熟型男，顯得佬味十足。他亦同步拍攝了時尚照片，有興趣成熟穿搭的男士，不妨參考一下！

高雅意式穿搭

留鬚的玄彬近日拍攝最新時尚照片時，以柔和氛圍襯托陽剛氣息的成熟穿搭。這一組相片是玄彬為意大利高端品牌Loro Piana的2023春夏系列男裝而拍攝，此服飾系列的靈感來自意大利北部至南部的探索之旅，既能彰顯意式高雅氣派，同時亦帶出男神的舒適自在的生活態度。尤其是未經精心打扮的造型感覺，反而更能展現粗獷又優雅的男性形象，Man到爆！

同場加映：舒適春日新裝

同樣走優雅成熟風的ZEGNA今季亦推出柔和色調成衣系列，以自然之美塑造出寬鬆輪廓、舒適面料及柔和色彩的服飾。全新Oasi Cashmere系列採用品牌綠洲的自然色彩，為本季穿搭增加春日動感。整個系列兼具實用性與舒適感，迎合現代男士的多場合穿搭需求。