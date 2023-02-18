群星「3人運動」實錄　Selena男友自爆同隊友與粉絲玩3P

好多歐美名人紅星都不愛談「性事」，不過也有例外。美國電音組合The Chainsmokers兩位成員早前就「鬼拍後尾枕」自爆曾與粉絲玩3P！

組合的兩位成員Alex Pall和Drew Taggart早前自爆入行初期時曾與Fans一同玩3P，Alex表示之前並沒有計劃與Fans搞嘢，只是因為沒有錢而與隊友共住同一酒店房，由於在歐洲雙人床都是拍埋，所以他們被迫與Fans同床。最近Drew與美國天后Selena Gomez拍拖。除了Selena男友之外，美國百變天后Lady GaGa亦自爆有「3P」經驗。不過，她就沒有詳細談論。

此外，美國女星狄美摩亞（Demi Moore）之前在自傳《Inside Out》中自爆與影星前夫艾斯頓古查（Ashton Kutcher）曾試過幾次玩3P。當時她們仍未離婚，她為滿足艾斯頓要求，讓另一女子加入性愛：「我只係想展示畀艾斯頓睇，我有幾開明同玩得。」而同樣是「人妻」的韋史密夫（Will Smith）老婆珍達娉琦（Jada Pinkett），曾在主持的清談節目中自爆年輕時試過玩3P，但即時覺得不適合她。她說：「我當時好年輕大約20歲頭。我唔鍾意。呢個唔係我想要嘅親密程度。」