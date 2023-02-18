黎諾懿爆囝囝貪玩食雀屎：我立即打開佢個口撩番出嚟！

藝人黎諾懿與楊卓娜今日（18日）出席慈善步行活動為非洲索馬里籌款，卓娜更動員全家參與，諾懿讚活動有意義：「好多地方面臨糧食荒，同埋作為父母想身教小朋友，要懂得與人分享以及關心身邊人。」而其中一段路程需赤腳步行，卓娜指已帶備濕紙巾，不介意赤腳上陣，諾懿謂赤腳對身體好：「赤腳可以用到腳板好多肌肉，亦可以掂吓微生物對身體係好，我嘅小朋友落草地玩都唔着鞋，畀佢哋感受大自然，太乾淨嘅環境對小朋友唔係好事，我對小朋友係放任啲，個仔細個時試過食雀屎，我打開佢個口撩番出嚟。」

另外，卓娜稱不時都會帶小朋友參與慈善活動，例如賣旗，但全家參與屬首次，至於諾懿亦有教導小朋友要樂於分享，問到今次為何未有帶同兒子同行？他解釋：「因為佢好鍾意上鏡，會想人訪問佢，咁我會變到好忙，依家我出去做嘢都要呃佢，今朝佢見我化妝就問我係咪出去做嘢，我話唔係，只係返公司攞少少嘢。（咁佢恨唔恨拍劇？）佢唔恨，佢只係想做訪問，好鍾意傾偈吹水。」

現場見卓娜消瘦不少，她透露正拍攝新劇，角色年齡較大，故太肥不合適：「我係刻意減肥，加上病完一輪，所以細碼咗好多。」