人氣和風料理　新菜單嘗鮮

廣受大眾歡迎的日本料理，講究不時不食，同時為令客人有新鮮感，也不時轉換菜單，有日本餐廳近日推出全新菜單，也有期間限定的美食，讓各位細嘗多樣化的日系風味。

精緻便當

每次看到日劇中的媽媽製作便當，總會覺得很吸引。由即日至2月21日JFOODO聯同多間日本餐廳推出不同口味的正宗日式便當，如港島及九龍香格里拉分別推出懷石便當和宮崎和牛丼及鰻魚飯便當，NOJO的和牛西冷便當、櫓杏Roan的海鮮太卷便當、佐樂的大滿足便當、天海的花見便當、塚田農場的炭燒地雞便當，以及犇的和牛壽喜燒便當等，客人除於餐廳享用，由現時至2月17日，金鐘亦設有期間限定店，每日供應不同款式的便當，讓大家嘗新。

親民燒鳥Omakase

惹味的燒鳥，再配杯清酒，簡直是一流享受。堅尼地城精品Yakitori居酒屋ENSO近日推出親民價的日式燒鳥雞肉料理廚師發辦，當中包括有6款雞隻各部位串燒，如雞冠、雞頸、雞掌心、雞蠔肉和雞腳筋等不同部位，再加自家製免治雞肉棒、雞皮虎蝦、日式迷你雞湯布烏冬和蛋香玉子燒等菜式，分量十足，加指定價錢可享用日本酒放題，配香口的雞串最合適。另外，餐廳特設毛孩膳食套餐，包括自家製免治雞肉棒、甜番薯和迷你蛋糕等，讓主子和你一起品嘗美食。

矜貴食材入饌

日本有很多珍貴的食材，令人回味。西貢高級日本料理店「食の劇場」推出新的黃金の奧義套餐，菜式以各款高級食材入饌，小鉢有慢煮鮟鱇魚肝、前菜是由湯葉雲丹、江戶前玉子、煮磯粒貝及旨煮海老配栗子南瓜組成，緊是岩手縣特級生蠔、吞拿魚、赤牡丹和帆立貝刺身，以食用金箔包裹日本熊本A$和牛西冷的和牛卷佐山葵黑醋汁，金光閃閃、入口即溶。其他還有松葉蟹鍋、壽司和鰻魚釜飯等，每道菜都滋味十足。除了在室內用餐，客人也可選戶外座位，加添度假氣氛。

鮮味金目鯛

在日本的菜式中，美味而有喜慶寓意的金目鯛一向是人氣食材，梅丘壽司美登利總本店近日推出金目鯛系列，想吃魚肉的真味，可揀選金目鯛刺身或壽司，熱食就有用醬油、味醂和日本酒等燜煮的汁煮金目鯛，以及限量供應的汁煮金目鯛魚頭，想吃就要把握機會了。

華麗壽司

新鮮食材打造的壽司，色香味全，千両由即日至3月12日推出的「職人壽司」系列，就有多款配搭。真鯛胡麻醬油漬壽司的魚肉加麻油、大分豉油和柚子作配，層次豐富。小巧的吞拿魚手鞠壽司，選用赤身包裹壽司飯，再加拖羅蓉和三文魚籽，搶眼圓潤。另外有墨魚配明太子壽司、真鯛配鮟鱇魚肝壽司、大吞拿魚腩配吞拿魚蓉壽司和馬糞海膽配甜蝦壽司等，配上精選的季節性限定清酒，最是好享受。

半價割烹

除了廚師發辦，日式割烹料理也很考師傅的功架。由肥仔@ERROR在元朗開設的日法Fusion「割烹‧水木」在2月推出新菜單，前菜以燒海老配日本海膽和海苔醬打開序幕，八寸有紋甲烏賊配黃身醬油、鮑煮物肝餡、燒牛腰肉、自家製三文魚籽漬配金箔、鰻茶飯及蒸牡蠣薯酢，其他還有牡蠣清湯、北海道A4十勝和牛壽喜燒和雞蛋布甸等。最開心是在2月推出晚市2人同行1人半價的優惠，感覺更加抵。

周年菜單

在香港開店難度頗高，屹立不倒代表餐廳有一定實力。中環CENSU為慶祝成立1周年，特別推出多項計劃。其中一個是主廚佐藤峻師傅設計的飲飽食醉1周年限定菜單，前菜有用柚子醋和法國香葱調味的仙台蠔，以及不同醬汁配搭的刺身，他他可選牛肉或海鮮，風味各有不同。以本地炸魚蛋作靈感創作的「Ika Yu Daan」，變成墨魚膠配青蘋果醬汁，另外還有意大利青瓜天婦羅、麵豉醃漬銀鱈魚、和牛及三黃雞等，主食有海膽煎飯糰或蟹肉麵豉烏冬，最後以法日風味打造的Mont Blanc糰子串作結，讓客人感受到餐廳的最佳風味。