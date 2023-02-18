Avril Lavigne否認參加《浪姐4》　內地網紅翻譯「自讀」掀炒作

加拿大「搖滾天后」Avril Lavigne，近日被瘋傳將參加內地綜藝節目《乘風破浪的姐》第四季拍攝，她近日上節目被問及此事，也首度透露風聲回應。據外媒指，Avril Lavigne於節目中被問及是否將參加《浪姐4》時，表示：「Uhhh… It's not true, that's what I can tell you about that! Yeah, I haven't heard any of that, not true… That's funny（這不是真的。我能告訴你的就是『這不是真的』，我從沒聽過此事，不過這很有趣）。」並指出她的計劃是今年將推出新專輯。

不過弔詭的是消息傳回內地時，不少知名網紅將原文回應刪減，變成：「Not sure if i can tell you about that.(我不確定這能不能告訴你們)。」並稱她沒有正面否認，應似有希望參加，令網民相當興奮，直言：「可以期待一下了。」

然而，之後輿論又再度翻轉，包括內地知名娛樂網站標籤「Avril Lavigne否認參加浪姐」發文指出：「外媒的原話是Avril Lavigne否認將參加大陸綜藝節目。」兩則相反內容的話題在熱搜榜上對着幹，令網民傻傻分不清，不過也有人指出是電視台炒作，一時掀起兩極輿論。