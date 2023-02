Avril Lavigne否認參加《浪姐4》　內地網紅翻譯「自讀」掀炒作

加拿大「搖滾天后」Avril Lavigne,近日被瘋傳將參加內地綜藝節目《乘風破浪的姐》第四季拍攝,她近日上節目被問及此事,也首度透露風聲回應。據外媒指,Avril Lavigne於節目中被問及是否將參加《浪姐4》時,表示:「Uhhh… It's not true, that's what I can tell you about that! Yeah, I haven't heard any of that, not true… That's funny(這不是真的。我能告訴你的就是『這不是真的』,我從沒聽過此事,不過這很有趣)。」並指出她的計劃是今年將推出新專輯。

不過弔詭的是消息傳回內地時,不少知名網紅將原文回應刪減,變成:「Not sure if i can tell you about that.(我不確定這能不能告訴你們)。」並稱她沒有正面否認,應似有希望參加,令網民相當興奮,直言:「可以期待一下了。」

然而,之後輿論又再度翻轉,包括內地知名娛樂網站標籤「Avril Lavigne否認參加浪姐」發文指出:「外媒的原話是Avril Lavigne否認將參加大陸綜藝節目。」兩則相反內容的話題在熱搜榜上對着幹,令網民傻傻分不清,不過也有人指出是電視台炒作,一時掀起兩極輿論。