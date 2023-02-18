飲料品牌新搞作　仲有教主撐出面

近年不少品牌都愛搞噱頭、玩吓花臣，最近不少飲料品牌推出新口味，仲有去年才登場的汽水品牌，找來鏡仔Anson Lo做品牌大使，備受年輕人追捧，趁一周年慶仲特設專區，與一眾「神徒」及粉絲互動玩遊戲添！

粉紅浪漫

咖啡連鎖店Pacific Coffee為浪漫2月推出、即日至3月14日供應的士多啤梨特飲為大家帶來粉紅浪漫的甜蜜衝擊。兩款特飲分別是黑胡椒士多啤梨泡沫咖啡及岩鹽士多啤梨白朱古力，前者用上特選18/25咖啡豆沖泡成咖啡，與微酸的士多啤梨調和出泡沫咖啡，面層灑上少許微辣黑胡椒，而另一杯是質感絲滑的士多啤梨加白朱古力調製而成，輕輕加上岩鹽，平衡了甜膩感。

另類鴛鴦

咖啡溝鮮奶有咩特別？無特別！咁普洱溝咖啡呢？由本地潮流品牌老蘭土Lorento首次與咖啡店Stain+合作推出全新口味的「普洱溝咖啡」咖啡掛耳包，可以說是另類鴛鴦，加上由烘焙到包裝均是本土人手製作，絕對是心機作。咖啡豆用上肯亞AA級水洗咖啡豆，每日經明火深度烘焙新鮮製作，加入普洱茶葉混合調製，口感厚實如黑朱古力，帶濃郁煙熏香氣及茶香，餘韻悠長，醇厚而層次豐富。品牌更限量推出木盒珍藏版，以香港老式洋服店櫥窗為設計靈感，讓大家感受到老裁縫對出品的細緻精心與一絲不苟。木盒更可用作儲物，附上的小型LED串燈，可以搖身一變成燈箱，飲得又玩味。

能量飲料

都市人生活緊張，工時長，為了提神，不少能量飲料誕生，受不少年輕人喜愛的Monster Energy，將於3月15日推出全新的無糖零卡路里的Ultra Paradise。選用酸甜的奇異果加上清新檸檬及青瓜風味，好有熱帶清爽氣息。品牌為了讓粉絲搶先品嘗新口味的清爽滋味，只需於即日至3月1日期間，於指定便利店選購品牌能量飲品兩罐即可參加活動，贏取限定Ultra Paradise禮盒，率先試飲全新海島風味。

神徒應援

去年首次推出市場的OOHA汽水，標榜0糖分、0卡路里及0脂肪，加上雙重口味，旋即廣受年輕人歡迎，為慶祝推出一周年，品牌於即日至2月28日期間在太古城設立「OOHAppy Land」作為「驚喜天地」，請來品牌大使Anson Lo@MIRROR與一眾粉絲慶祝。場內特設多個打卡位，因應3款汽水雙口味的特質而設計，包括3個2米高的大型投影牆，無間斷播放Anson Lo的3款短片與大家合照；又有一系列Anson Lo雙色造型硬照打卡位，以及教主最喜歡的「驚喜世界」，設置了過三關、搖搖板、配對等遊戲小站，打卡之餘仲可以玩餐飽。此外，現場特設多個禮遇，大家有機會獲得「OOHAppy Land」 Postcard、慶生價購買迷你罐、扭蛋扭出Anson Lo聯乘限量版便利貼、得Anson Lo簽名版禮盒或禮品包等。於即日至3月9日期間於指定銷售點選購汽水滿指定條件即可換取精美禮品，好似Anson Lo聯乘便利貼、毛巾等。