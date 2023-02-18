無反新力軍　有部自帶風扇？

「咔擦咔擦」，單是電子快門聲響起，已叫拍攝發燒友腎上腺素飆升，盡管智能手機拍攝質素以幾何級提升，仍有人對數碼相機情有獨鍾。最近不約而同有新型號上市，一時之間令市場熱鬧起來！

相位自動對焦

Panasonic LUMIX S5II全片幅無反系列採用全新2,420萬像素全片幅CMOS感應器，延伸ISO可達致204,800，並首次加入相位自動對焦，對焦更快更準。跟LEICA合作研發的L² Technology影像處理器也在這裏使用，運算比上代S5快一倍；同時加入Active IS防手震系統，可以在步行或跑動時捕捉到穩定的照片，適合手持使用。

新系列可拍攝高達9,600萬像素的RAW/JPG相片，快門速度可調校為8秒。全新的Live View Composite功能，拍攝時透過疊加多個影像以捕捉絢麗夜景。錄影方面，最高支援C4K/4K 60p/50p (4:2:2 10-bit)，取景器後更配備了散熱風扇，改善散熱效能，即使在高幀率下也能連續拍攝。另外，機身備有獨立3.5mm收音咪孔，支援實時監聽，啱晒用戶拍Vlog時邊拍邊講！

輕巧主題追蹤

Canon EOS R8機重只有461g，是最輕的全片幅EOS R無反相機。跟中階的EOS R6 Mark II一樣，定位入門的它也擁有2,420萬像素CMOS感光元件，配合DIGICＸ處理器，支援40fps追焦連拍。而提到追焦，其主體辨識功能支援人像、動物、車輛等多種追蹤主題，足夠應付日常拍攝需要。拍片它則支援連拍30分鐘的無裁切4K@60p高清錄影，更支援CLog 3，達成更豐富色彩、更廣闊的動態範圍。

多色星空拍攝

Pentax KF搭載2,424萬有效像素APS-C格式的CMOS感光元件，感光度達ISO 102,400，同時內置PRIME II影像處理器及SR機身防震系統，對應 6fps連拍、4.5級快門補償及1/6,000s極速快門。另外它支援O-GPS定位模組，讓相機能自動追蹤星體的移動軌跡，拍攝星空無需再用沉重的赤道儀！此機另一賣點是顏色豐富，除傳統黑色以外，早前還有限量藍色和白色機身，最近再有「橄欖綠」及「石頭灰」兩隻新色，啱晒「好色」人士！