曾樂彤考電單車牌肥佬　ANSONBEAN恨玩極限運動

藝人曾樂彤、ANSONBEAN和鄭丹瑞等今午（18日）為港台節目《醫家搞邊科》錄影。曾樂彤今次升呢當主持，她說：「我嘅作息飲食為行內人來講真係好健康。我以為過咗12點瞓覺已經好夜，但行內人3、4點原來好正常，而且由細到大媽咪都好鍾意整啲淡味嘅嘢我食，我平時又好少出街食飯，後來先知普遍香港人鍾意濃味啲。」

ANSONBEAN則說：「我3、4點先瞓，所以唔健康，不過食嘢同做運動我就好有規矩。（做好多運動？）盡可能一個禮拜做足5日Gym。（六舊腹肌出晒嚟？）睇情況，睇吓食得多唔多鹽。（你口味又點？）有次拍劇要瘦，所以食得好清，嗰排一滴汁都冇，搞到習慣咗，我成日鼻塞，同自己講冇味都冇乜所謂。」

談到考電單車牌令她懊惱不已，曾樂彤說：「我會去學咗單車先，原來平衡力真係好緊要，不過我唔會放棄。（那來的勇氣？）我個人有份莫名其妙兼突如其來、不知天高地厚嘅勇氣，考完私家車牌以為乜都得，依家我覺得自己有啲神志不清。（幾時考？）已經唔合格，再排期要一年。」

ANSONBEAN即接口：「咁我好有衝動即刻報名，我都鍾意極限嘅活動，況且啱啱考咗私家車牌。（魏浚笙之前連筆戲試都過唔到？）其實我都係啱啱合格多1分，筆試好有挑戰性呀！（剛出新歌？）係，公司有鋪天蓋地式宣傳，所以我好開心，同埋首次唱情歌嘛。」