黃庭鋒想搵圈外另一半　查唔到「被追債」真相

無綫藝人黃庭鋒接受電台訪問，憑多輯《香港原味道》人氣急升獲封「無綫男神」，去年共有5齣劇包括《美麗戰場》、《超能使者》及《法證先鋒5》等推出，被喻為新一代上位小生之一。

談及幾年前曾被不知名人士在電視城外牆上以黑色噴漆噴上追討欠債字句，他指當時收到消息時還以為只是拍劇的道具：「當時我心諗邊個咁大整蠱啊！嗰時拍緊劇集《香港原味道》，一方面要保持狀態調整心情，一方面不斷因為被抹黑而胡思亂想，當時心情的確好難過。」

他又說當年好嬲：「點解有人要做呢啲事件呢？」指曾用紙寫下那時接觸過的人，然後回想究竟有沒有得罪過任何人，首揭曾聘私家偵探追查事件：「你都冇一個對象可以調查，私家偵探係有個對象先可以追查到㗎嘛！」由於一直找不到原因而感徬徨，最後調查不到任何原因，父母曾擔心其人身安全，每晚都家樓下等他收工回家：「好擔心公司點樣睇我，件事都經歷咗差唔多兩個月。」

至於他入行多年零緋聞，他笑言自己比較低調：「目前單身，但都有認識人嘅！」又直言不擔心拍拖會影響事業，談及未來對象時，他說：「圈外人安全感會多啲，圈內人就可以更容易分享行內嘅經驗，長遠計希望識圈外人多啲！」