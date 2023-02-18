楊千嬅即場被面試官網上搜尋　1句話成功令兒子入學

歌手楊千嬅早前為J2台節目《鋪鋪 Poker》任嘉賓，其招牌笑聲充斥Poker枱，一向口齒伶俐的她，更將賭局變成清談節目。話題講到千嬅老公丁子高身上，他在圈中素有「遊戲大王」之稱，主持之一陳欣茵（Sonya）就問到會不會同老公同枱玩Poker？千嬅斬釘截鐵話不會︰「係就真係大鑊，會變成『倫理』問題，真係大件事個啲，佢（丁子高）一係話『做咩呀，你仲去』或者『你唔係呀，你大我呀』。」絕對是一個兩難局面，身旁的劉浩龍似乎感同身受，語重心長回了句︰「我完全諗到個畫面。」

接住千嬅又講到幫囝囝報學校的逸事，面試當日被外籍面試考官用網上搜尋器搜尋她的資料，千嬅笑言︰「我見到佢喺我面前上網搵我資料，因為佢副眼鏡反光睇到。跟住即刻針對我問『你可以畀到幾多時間，陪小朋友學習』，我就答係可以隨時隨地，因為佢（囝囝）係我First Priority（首選）。」最後兒子成功入讀。

水瓶座的千嬅鍾意用星座來相人，她說︰「可以大概知一個人性格，當然人人都會有唔同。我個仔雙子座，會有自己邏輯，唔會講阿媽唔啱聽或有機會畀媽咪問返轉頭嘅嘢。依家小朋友個個都係咁，佢算低壇數，（囝囝）都係搵食啫。」千嬅又爆囝囝最叻在自己同老公面前扮細路，她說︰「點樣識穿？因為見到佢同其他小朋友玩嘅時候，啲樣唔係平時嗰啲樣。當你發現小朋友喺爸爸媽媽面前質低自己扮細路，就知道佢已經唔係細路。」她同時又發現囝囝另一秘密，就是聽自己的舊歌︰「聽到佢喺房聽我首舊歌《河童》，佢話學中文喎。唔知點解佢識聽。」