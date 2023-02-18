阿Mo「外骨骼」步行開始掌握步伐　臉上掛着滿足笑容與喜悅

去年在男團MIRROR演唱會中受傷的舞者李啟言（阿Mo），其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（18日）發出的第30封代禱信中，他說見到兒子在每一個新的治療階段中，於每一次操練都有超越自己的決心：「過程雖然艱辛，但當能夠達標的時候，更是看到他臉上掛著滿足的笑容與喜悅。」

李盛林指利用「外骨架」（Exoskeleton）行路的阿Mo，都是靠機械控制模式：「但在最近一次最後的幾步，教授讓阿Mo嘗試自行控制步伐。請為他除了能用腰部少許平衡動力控制外，上肢也盡快能回復動力，帶動外骨骼更暢順的移動禱告。」另外，阿Mo更要接受其他治療，包括刺激神經的TMS (Transcranial Magnetic Stimulation腦磁激) 、針灸， BCI （Brain Computer Interface腦機介面系統），盼能使沉睡的神經復甦過來。最後他分享在過去半年照顧兒子時的感受，他說是需要「易地而處」：「才能明白他的表達和需要。例如當他說『左』的時候，我們常常從自己的角度看而弄錯了反方向。因此，要放下自己的想法，自己變成傷患者，才能明白照顧到他們。盼無論是家人、醫護或是護理，需要『道成肉身』才能對傷患者有真正的體諒和幫助。」

代禱信內容如下：

（一）感恩

1.「超越的決心」：

感謝神，在新一階段的治療，看到阿MO每一次操練都有超越自己的決心。這是神的同在和神話語的激勵，也是家人、朋友、和來自世界各地朋友代禱的鼓勵。過程雖然艱辛，但當能夠達標的時候，更是看到他臉上掛着滿足的笑容與喜悅。

2.「感謝團隊、感謝神 」

再次感謝非常用心的團隊為阿MO設想到位的治療，就像種植的澆灌，也感謝神叫他各身體機能漸漸的生長，這兩者缺一不可。

（二）禱告 ：祈求憐憫人的主藉醫療團隊精準醫治，並祂使神經復甦。

「創造主顯生命大能」：保羅 栽種了，阿波羅 澆灌了，唯有神叫他生長 （林前 3:6）*

家人 栽種了（選定醫療團隊），醫護團隊 澆灌了（各項用心治療），唯有神叫他生長（醫治受損機能）。

1.啟言（Mo）

a)「從外力到自力」

這幾次的外骨骼 (Exoskeleton) 步行都是靠機械控制模式，但在最近一次最後的幾步，教授讓阿MO 嘗試自行控制步伐。請為他除了能用腰部少許平衡動力控制外，上肢也盡快能回復動力，帶動外骨骼更暢順的移動禱告。

b)「強化治療的配合」

請為每天的強化關節、肌肉、肋腱、平衡力、觸覺和動力神經、膀胱感覺控制的強化操練，和進食的安全和吸收禱告，這些都盼望能夠更好的配合外骨骼的運用和操練。

c) 「神經剌激 – 上傳下達」

請為幾種刺激神經的治療能產生上傳下達的果效禱告。除了先前所提到的TMS (Transcranial Magnetic Stimulation) 之外，還有針灸，再加上 BCI （Brain Computer Interface）的刺激，盼能使沉睡的神經復甦過來。

2.Mo爸媽

a)「同一焦點」

在過去幾次外骨骼步行中，現場只有三個焦點 – 阿MO的步伐、血壓和呼吸。看到他開始慢慢的掌握，我們內心也同時感到他的勇氣和毅力。期盼神繼續成為他的倚靠和動力。

b)「與傷患者易地而處」:

這半年多對阿MO的照顧， 體驗到照顧是需要從傷患者的角度去想 - 就是「易地而處」，才能明白他的表達和需要。例如當他說「左」的時候，我們常常從自己的角度看而弄錯了反方向。因此，要放下自己的想法，自己變成傷患者，才能明白照顧到他們。盼無論是家人、醫護或是護理，需要「道成肉身」才能對傷患者有真正的體諒和幫助。