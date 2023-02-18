雖然話切肉不離皮，但係兄弟姊妹之間有時都會有明爭暗鬥，古代宮廷就不知有幾多骨肉相殘嘅故事，即使係尋常家庭當中，亦會因為爭奪利益而大打出手。不過，家姐上西惠同妹妹上西怜呢兩姊妹嘅競爭就唔使出手，而係出賣美色！

綺麗親切

雖然不同地方都有偶像女團，但日本喺呢方面就發展得唔錯，個人認為比起韓國女團更加吸睛，因為好多日本女團成員都會拍埋寫真，更重要嘅係佢哋個個都樣靚身材正，就好似NMB48成員上西怜咁，而今日同大家見面嘅上西惠就係佢家姐，同時亦係前NMB48成員。

今年27歲嘅佢，雖然比初出道時減少咗青春氣息，但現在就散發出綺麗氣質同女人味，面上仲多咗幾分親切感。身材方面屬於纖巧型，而薄身又鮮嫩嘅胴體之上，卻有一對大小適中嘅白滑堅挺美乳，相對於妹妹上西怜係就係細咗少少，不過都已經足夠滿足到男士嘅眼球。

終極全裸

上西惠喺2010年，亦即係佢14歲嘅時候參加NMB48招募活動，披荊斬棘成功過關成為團體嘅第一代成員，更加係同期成員中發展得最好嘅一位。直到2016年，妹妹上西怜跟隨加入團體之後，佢冇幾耐就宣告退團。

講到上西惠同佢個妹，成日都有人將佢哋作比較，自從上西怜拍埋性感寫真之後，好多人仲話怜妹比家姐更大波又更嫩口，吸引力比家姐更高。唔知係咪因為咁，所以佢拍寫真嘅風格愈來愈大膽，上年年尾推出嘅個人寫真集更加嚟個終極全裸！雖然係三點不露，但係剝光豬只用頭髮遮住心口兩點，已經相當誘人同挑逗，好多人睇完之後就大讚上西惠演得夠放，阿妹上西怜都唔夠佢鬥喎！

上西惠脫離事務所之後比較空閒，從其社交網中就可以見到佢成日同朋友四圍去，想知道佢最近又去咗邊度玩，同欣賞佢嘅自拍照，就要Click入去睇睇喇。

Profile

年齡：27歲

身高：5呎1吋

三圍：35D-24-34