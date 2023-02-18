張艾嘉踩落深水埗　霓虹燈消失感可惜

影后張艾嘉（張姐）與周漢寧今晚（18日）現身深水埗，宣傳主演新片《燈火䦨珊》。由於電影講述霓虹燈，近日政府正安排拆卸所有霓虹燈招牌，張姐大感可惜：「淨番唔係好多嘞。附近呢間有霓虹燈嘅大押我哋有取過景，頭先同老闆傾偈，佢好似唔係好開心，唔知係咪因為拆佢招牌。其實維修得好，應該冇問題，幾十年前就真係太多，會有啲危險。（有難忘嘅回憶？）太多嘞，每年過時過節最鍾意由九龍睇過香港嗰邊，霓虹燈真係靚到不得了，直頭係藝術品！」

今次因為拍戲曾學整霓虹燈，張姐表示一點也不簡單，她又向戲中兒子周漢寧嬌嗔問道：「你嗰日整咗個心形嘅，又話送畀我？依個人冇乜良心，口花花！」周漢寧說：「我係話再整個畀你。（情人節禮物？）母親節啦，整緊嘞。（咩設計？）梗係驚喜啦，遲啲張姐就見到，我諗緊整燈牌定座地嘅。」張姐笑言：「以你嘅技術，我都唔敢要求太多，簡簡單單啦，有個形得嘞。」

談到對票房的期待，張姐說：「咁我要整好多個零。（好有信心？）梗係希望大家去睇，唔可以話冇信心。（金像獎有提名開唔開心？）我為周漢寧入圍開心就真，我梗係睇好佢，優先場啲朋友睇完出嚟都讚佢，淨係提佢，我幾嬲啊呀，哈哈！（咁你呢？）我做得好係應該嘅，攞唔攞到獎係運氣，唔好再問我呢個問題，我都答咗幾十年，總之入圍嘅都做得好，甚至唔入圍嘅都有啲做得幾好。」

周漢寧則表示對獎項抱平常心：「依家都改變唔到啲咩嘞，已經拍咗出嚟。有提名就好似入咗前5名咁，交畀大家去決定。」問到屆時會否出席盛會，張姐坦言：「我盡量。（咁之前金馬獎攞完點慶祝？）又冇乜，係嗰晚食咗一餐，我都話攞完獎翌日就要回復正常生活，除咗有位朋友請過我食飯。」