御姐系靚女鍾意着邊款內衣？相信唔少男士都會認為佢哋鍾情性感喱士內衣，但事實上又未必喎！好似呢位泰國網紅Kanom Kamonrot就鍾情卡通內衣，原來妖媚迷人嘅佢，仍然童心未泯。

挑起慾望

喺Kanom Kamonrot解釋佢對內衣嘅喜好之前，先講吓乜嘢叫做「御姐」，係嚟自日本ACG嘅術語，本身形容身材高挑，性格同氣質都較為成熟嘅年輕女性，最重要係佢哋風情萬種，散發出一股妖媚韻味，能夠挑起男士潛藏嘅慾望，難怪唔少網民話用「御姐」嚟形容Kanom Kamonrot，絕對適合不過。

講番關於內衣嘅話題，日本曾有針對成熟女性內衣喜好嘅調查，發現佢哋最愛就係純色嘅棉質內衣，至於喱士內衣只會喺特別場合才會穿着，不過對Kanom Kamonrot嚟講，性感喱士內衣並唔係佢嘅首選，反而可愛風格嘅卡通內衣至係佢嘅最愛。

展現魔力

雖然佢外表成熟，而且女人味濃，但卻擁有一顆少女心，而佢亦稱自己性格樂天，有朋友更話佢性格有啲純真添！不過擁有迷人樣貌及誘人身材嘅佢，無論係以可愛嘅萌系內衣示人，定換上性感內衣拍攝寫真，都能夠展現出迷人嘅魔力，難怪佢喺社交平台上分享嘅寫真相，可以輕易吸引男士嘅目光。事實上，作為魅力十足嘅索女，早喺成為網紅之前，佢已經活躍於攝影模特兒界，並且先後為多個媒體拍攝火辣無比嘅性感寫真，難怪佢咁識得喺鏡頭前擺甫士啦！

Profile

出生地：泰國

身高：168cm

三圍：36G-24-36

無論Kanom Kamonrot鍾意着邊種款式嘅內衣，對男士嚟講，佢嘅寫真最吸睛嘅地方，在於露肉度高。如果想知佢嘅寫真有幾吸睛嘅話，就要Click入佢嘅社交網睇吓喇！