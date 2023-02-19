【是日通勝】

農曆正月廿九

癸卯年 甲寅月 戊申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：凌晨3時至5時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：破屋、壞垣

忌：置產、安床

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：8、16、23

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：別把不快的事放在心，凡事應向好的方面想。

金牛座：脾氣差有損身心健康，勿被負面情緒騎劫。

雙子座：做事快靚正，遇到任何問題都能應付自如。

巨蟹座：謀事遇阻力，易進退失據，有可能陷入財困。

獅子座：幸運指數排第一，愛情運最強，心情好到極。

處女座：財運好，生活無憂，可趁機做自己喜歡的事。

天秤座：愛情運欠佳，不改變被動心態，難打破悶局。

天蠍座：保持樂觀易獲幸運之神眷顧，勿再愁眉苦臉。

人馬座：選擇拍拖對象要留意人品，以免後悔莫及。

山羊座：害人之心不可有，否則幸運之神會掉頭走。

水瓶座：身心狀態非常好，着淺紫色衫可增添魅力。

雙魚座：做任何事都要量力而為，否則易惹上麻煩。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）龍 遇貴人

（跌）虎 易破財

鼠：運氣好，遇到開心的事要跟別人分享！

牛：謀事阻力大，情緒易失控，容易惹是非。

虎：是日沖煞，破財風險高，勿參與賭博。

兔：財運不穩，投資要謹慎，以免因小失大。

龍：貴人運強，多接觸不同人，利拓展眼界。

蛇：趁星期日出外遊玩，有助帶來好心情。

馬：會友好日子，可從對方身上聽到好消息。

羊：有伴侶者易起衝突，包容與忍讓可化解。

猴：個性隨和，人品受讚許，好事自然來。

雞：學習能力強，抽空看看書，得着不會少。

狗：今天適宜約好友一起行山，可放鬆身心。

豬：財運欠佳，不宜賭博，錢財將有去無回。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

催旺家運有妙法

每個人都希望家宅平安，怎樣做才可提升家運？不妨參考以下方法。

1.改善燈光

古人講究「明廳暗室」，意思指客廳應以具陽氣的暖色為主調，燈光要明亮，可為家中成員帶來良好的人緣運。相反，臥室是比較私密的地方，適宜採用亮度弱些的暖色調燈光，如臥室光線太強，容易使居住者脾氣暴躁，影響家庭和諧。

2.整理家居

一屋不掃，何以掃天下。一個家庭的乾淨與否，給人的感覺是不同的，也間接透露了房主的生活狀態。乾淨是一個家庭最好的風水，不管房子大小，只要保持整潔，就能夠接納更多的福氣和好運進入家門。

3.增加吉祥物

古人講究護家之寶，不管是深宅大院，還是小門小戶，都會給家居擺上一些吉祥之物，如葫蘆、如意、麒麟、龍龜等，能起到鎮宅安家、趨吉避凶的功效。

4.財位保持乾淨

2023年財位在正西，若想催動家宅財運氣場，提升自身正財運勢，財位忌髒亂，要擺放枱燈，並保持乾淨，避免財位落灰。