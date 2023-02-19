娛圈單打︱銀幕鐵漢腦退化　上天真愛開玩笑

《虎膽龍威》男星布斯韋利士去年3月透過家人宣布患上失語症，無奈退出影壇，豈料不足一年，布斯的大女Rumer Willis再於社交網透露噩耗，指父親患上「額顳葉認知障礙症」。一個在銀幕上打不死的鐵漢，以腦退化的方式黯然退場，上天實在太會開殘酷的玩笑。

「額顳葉認知障礙症」在認知障礙症中佔少於10%，患者腦部所受影響的部分主要為額葉腦和顳葉腦，多在40多歲至60多歲開始發病。個性、行為和言語上的退化會比記憶力衰退更早被發現和較嚴重，目前無藥可醫。

不幸中的大幸是，布斯有家人不離不棄陪伴，連前妻狄美摩亞也不時探望，加上從影40年累積豐厚身家，有專業醫護照料，生活質素自然比許多腦退化長者好得多。

說起這位「美國英雄」，自演出《虎膽龍威》一炮而紅後，粗獷正直、有勇有謀的形象便深入民心，此片同時開創了「困獸鬥」動作片先河，風靡全球。惟有得必有失，布斯從此被定型，演了很多動作片，而且不是每套賣座，1991年的《虎膽神偷》被選為金草莓獎最差劇本，布斯更被提名金草莓獎最差男主角。此後與金草莓獎結下「不解緣」，多次被提名甚至獲獎，直到1999年的《鬼眼》大賣才吐氣揚眉。布斯飾演的兒童心理學家，讓人見識到他在動作片以外的另一面，至今仍是經典。

其實，布斯還有大量片約在手，電影由去年排期到今年，可惜都隨着他患病而無法參演。他不時在社交網晒出近照，精神爽利，氣色不錯，相信全球影迷都會為他送上祝福。