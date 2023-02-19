泰國F4襲港開騷　大騷廣東話冧粉絲

憑泰劇《流星花園》和《只因我們天生一對》而爆紅的泰國男神Bright和Win，昨晚（18日）夥同Dew及Nani以「泰國F4」殺到香港，舉行《Shooting Star Asia Tour In Hong Kong》演唱會，早上11時4子抵達香港機場，過百粉絲接機，他們不斷向粉絲揮手，令粉絲興奮尖叫，幾令機場淪陷，之後四子直接乘車往亞博為晚上舉行的演唱會作準備，4子充滿活力，騷前接受訪問時都毫無倦意。

早前泰國F4到台灣宣傳時被指耍大牌，昨晚4子穿黑色西裝帥氣現身，笑容滿面，心情未受影響，全程有問必答。問到最想去甚麽地方遊玩？Dew希望去主題樂園玩機動遊戲，Bright童心未泯想戴米奇老鼠頭箍，更稱劇中女主角也喜歡主題樂園，如果可以一齊玩就更開心。Bright又提到少時受媽咪拜佛影響，故也想到香港的廟宇見識。香港是美食天堂，Bright和Win表示最想吃點心，Dew想吃麵，Nani就想試地道粥品，各有喜好。

憑《流》劇爆紅全亞洲，4子表示開心，並表示與幕後合作十分愉快，Win稱：「劇集反應好和受歡迎，一切辛苦和攰都好值得。」Bright稱為了此劇好勤力和盡力，將來若再合作，想做真人騷，可讓大家看到他們的不同個性。Dew講笑若再拍電影想演敵人。問到4子自覺最有魅力之處，他們怕醜得尷尬笑，Win笑言很難答，Dew即取笑Win可能有太多魅力。提到今年工作大計，Bright表示23日會出新歌，Win正開拍新劇，之後再有兩套新劇及個人粉絲見面會，而Dew和Nani合作新劇《Home School》已拍了一半，之後會再開拍兩套新劇。Nani演藝工作外，還有做生意，笑言要靜雞雞做，不予透露詳情。

晚上8時開騷，全場爆滿， 4仔合唱《Who am I》為演唱會揭開序幕，粉絲不停尖叫，其中尤以Bright 和Win人氣最高，台上接受司儀訪問時，4子原本坐着，但Nani的椅子愈坐愈下滑，其他3位成員看在眼裏忍不住發笑，司儀嘗試給Nani對調椅子，但Nani一坐下又變「矮仔」，最後3子自動企起身陪企，認真團結，粉絲like爆。Win賣口乖讚香港粉絲有活力又可愛，Bright和Dew也和應，Bright稱：「在機場已感受到粉絲的可愛，好想快點表演給大家看。」Nani表示自己第一次來港，感到緊張。

司儀問他們來港想做甚麼？現場有人興奮大叫「Go to my home」，Bright表示今次是第二次來港，好想去主題樂園玩，肯定會好開心。Win想去拜神，Nani想一起品嘗香港美食，Dew和Bright都好想食點心，Bright稱：「泰國都有食點心，好想知道香港點心是否很好吃。」Win稱剛才便吃了叉燒，覺得很不錯，仲話再想去餐廳品嘗。Dew就想食麵。4子現場即場學講廣東話冧粉絲，Bright講「大啲」，Win講「香港粉絲世一」，Nani講「笑死」，之後4子一齊講「多謝大家」，令粉絲十分感動。

本月21日便是Win24歲生日，Bright搞笑稱正想問Win要甚麼生日禮物，Dew亦追問Win要甚麼，Nani知道Win想要的禮物，Win自爆想要家居用品。另外早前Bright生日，在社交網自爆收到Win送的梵高圖案的熊公仔，Bright稱共擁有4隻熊公仔，笑言屋企仲有空位可放得下更多：「大家可以送給我。」提到工作，Dew和Nani合拍新劇《Home School》角色具挑戰，Dew趣怪地搲頭，指未演過如此情緒起伏的角色；Nani的角色則較為文靜，透露己拍了一半，希望觀眾多多支持，Bright和Win就表示將會推出聯乘產品。