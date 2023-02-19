相隔七年再開港騷　尤雅預告唱廣東歌大讚容祖兒唱歌好聽

第一代台灣玉女歌手尤雅將於4月9假九展舉行演唱會，相隔7年再踏香港舞台只演一場。身在台灣的她接受專訪時表示：「但是俗語說：物以稀為貴，不是嗎？就要好好珍惜及把握。這次的演出時間很大的不一樣，以前都是在晚上，這次我們是在下午4時。」問到做日場可感不習慣？她說：「其實不會啊，演出都是有燈光、有觀眾，全場熱烘烘的，很熱鬧。一點也沒有很大的差別，更何況都是在室內舉行，你說是嗎？」

尤雅的國語經典金曲無數，包括有《在雨中》、《往事只能回味》、《小雨》、《輕煙》及《梅蘭梅蘭我愛你》等，她說今次開騷亦專程為香港歌迷奉上廣東歌：「我有準備的，至於唱甚麼歌，來到便知道。廣東歌很好聽，我覺得有感情、意境很好。」至於欣賞哪幾首香港歌迷，她則說較有印象有容祖兒、陳奕迅及鄭欣宜，因為都是當年擔任劉家昌演唱會的嘉賓，因而有機會認識這班後輩，大讚：「他們唱歌也很好聽，雖然我不太懂廣東話，但音樂的音符全世界都一樣，惟有不同的只是他唱的語言而已。」而今次演唱會嘉賓則是華語及粵語歌均唱得很好的黃錦明。至於問到尤雅恩師、音樂人劉家昌近況？她透露已很久沒見面，連老師的近況也是從報道中才得知。

演唱會結束之後，她會留港幾天品嚐香港美食，最愛到酒樓歎茶，還有生猛海鮮、各式料理，如上海菜、潮州菜、粵菜等。問到她身材十年如一日苗條，尤雅表示一向都注重飲食和起居，勤做運動及定期體檢，尤其由年輕開始至今，常做柔軟操、慢跑、游泳等運動：「有句說話，活動 、活動、 我們活着便要多動一些那就沒錯。」最後問到退休問題，她指歌唱是其最愛，不會輕易的放手。