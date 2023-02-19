【心理測驗】從雨水中的抉擇睇穿個性

適逢今天是二十四節氣中的雨水，不如今日就玩番個跟雨水相關的心理測驗吧！有人講過，每個人的人生就是由無數個選擇組成，殊不知每一個選擇都可能是內心給與的答案，從落雨天的一個動作，亦可發掘真我個性！

【問題】

試幻想，你在回家途中突然下起傾盆大雨，而你還需要行一少段路才能到家，請問當下沒有帶雨傘的你會選擇以下哪一個做法？

A.直接跑回家

B.找地方避雨，打電話叫家人來接。

C.找地方避雨，等待雨勢減弱時再回家。

D.到附近有賣傘的商店，買一把傘或跟別人借傘。

【結果分析】

A.勇往直前者

不在意他人目光的你在生活之中是一個果敢而樂觀的人，面對問題時會當機立斷，務求用最短的時間去解決問題。日常生活中亦不會花太多時間去做選擇或苦惱，只會向着目標勇往直前，充滿正能量。在工作中你亦不會為自己設限，敢做敢試，這樣的你更易在事業中取得成功。

B.跟隨目光者

你是一個容易活在別人期待中的人，因為太在意身邊人的看法，有時會忽略了自己的內心，當再次想起的時候會帶有一絲的後悔，甚至會幻想自己會成為與現在不一樣的人。雖然仔細想想現在的你亦沒有甚麼不好，但人活一世，有時不妨放開自己，尋找生活中的精彩。

C.瀟灑獨行者

跟隨自己的節奏而活的你，即使在瞬息萬變的社會中亦能找到適合自己的一套生活方式，在別人眼中是一個自主獨立的人。你很有自己的堅持，亦很明白自己的理想，遇到挫折亦不會放棄，會想不同的辦法去解決問題。凡事也會跟隨自己的心意而活，為人低調但不小透明。

D.腳踏實地者

你是一個很有計劃的人，很清楚自己的目標，並會一步一步向前邁進，不會急功近利，反而會努力地提升自我。不過這樣的你亦有想太多的毛病，有時候會鑽牛角尖，若有人拉你一把，相信會成功得更快。所以想事情的時候不妨多聽聽，從不同角度出發，往好的方向去想。