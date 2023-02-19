英國奧斯卡前夕　哥連法奴被爆與拍檔撻着玩一夜情

有「英國奧斯卡」之稱的《英國影視藝術文化學院頒獎禮》（BAFTA）將於香港時間明日凌晨於倫敦舉行，而被睇好勇奪影帝的愛爾蘭男星哥連法奴（Colin Farrell）近日就被爆有新戀情，與電影《伊尼舍林的女妖》（The Banshees Of Inisherin）的女拍檔Kerry Condon 撻着！

雖然2人在片中飾演兄妹，但近日就有傳他們因拍戲以及宣傳期間朝夕相對而日久生情。查實Kerry去年受訪時已大讚哥連好性感，她說：「我哋成日彼此開玩笑，引對方笑。」有知情人士指哥連同Kerry產生好多化學作用，而佢（Kerry）曾公開承認佢哋曾共度一夜，所有人都覺得佢指嘅就係一夜情。」他們除了曾「共度一夜」之外，亦經常相約在洛杉磯行山，並一同穿上睡衣在男方家中看奧斯卡提名公布，關係非比尋常！哥連本身有個拍拖5年的女友Kelly McNamara，不過2人對上一次在一起已是2021年，所以外界都深信2人已分手。

而昨日哥連與Kerry都有出席在倫敦舉行的BAFTA提名人士派對，不過就沒有合照。有份爭影帝影后的Austin Butler以及楊紫瓊都有出席。