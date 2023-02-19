李宰旭香港見面會開金口　甜錄Morning Call冧港迷

憑韓劇《還魂》與《還魂：光與影》人氣急升的韓星李宰旭，昨晚（18日）假九展舉行首個香港粉絲見面會，甫出場便大開金口獻唱《Every day，Every Moment 》一曲，表示希望每瞬間與大家一起，又狂派心心兼賣萌冧粉絲。

見面會播出他早前舉行泰國見面會期間，孖同劇男星申承浩遊曼谷的照片，笑指自己於當地忙着工作，申承浩卻狂擦美食，真的令人很討厭。而當他見到自己在《還魂：光與影》中與高允貞的吻戲，又即時怕醜掩眼！

李宰旭在見面會上頻與粉絲互動，年僅24歲的他被問到打算何時結婚？他自言至今仍未當兵，待將來退伍後再跟大家聊結婚的話題。之後更即場錄製Morning Call，以溫柔的聲線用廣東話講「起身呀，早晨！」以及用粗豪的聲線講「起身啦！」兩個不同版本，滿足粉絲不同喜好。

李宰旭即場抽出幸運粉絲上台玩遊戲及合照，又送上自己用過的酒杯等禮物，他見到全場粉絲合拍大擺心心甫士，相當感動，表示今日玩得很開心，再用廣東話講：「我愛你！」並準備了噴上自己愛用香水的海報送給全場粉絲，完騷後再於場外親自跟大家道別。