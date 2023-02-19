街頭潮鞋　聯乘停不了

除了人氣聯乘鞋款，由設計師品牌推出的話題新作亦超搶Fo！（互聯網）

最近街頭潮牌紛紛推出聯乘波鞋，而且大多數是之前掀起炒風的品牌再度攜手聯乘出新作，另外也有一些是知名潮牌出身的設計師自立門戶推出新設計。鞋頭們如果搶不到上一波聯乘鞋款的話，今次就咪再慢吞吞，睇準時機就出手喇！

重塑經典991

加拿大潮牌JJJJound與New Balance合作早已不是新鮮事，早前曾先後合作以992、990v3、990v4為聯乘對象推出美製波鞋。今次再聯手，就將陣地轉到英製，以品牌2001年發布的991 Made in U.K.推出聯乘款式。新作採用流線型的鞋頭設計，配合豐富的鞋面鏤空元素，展現高性能的姿態。中底部分加入透明窗，令設計更添玩味。加上這款鞋以大地色系為主，網眼鞋面又與絨面革拼接，潮得來又容易配襯，勢必引起粉絲爭相入手。

紐約街頭色彩

著名設計總監Angelo Baque離開Supreme後，創立了大受潮人追捧的紐約街頭品牌Awake NY，更多番與日系波鞋品牌ASICS合作推出聯乘作。今次雙方再次攜手，以品牌誕生地紐約市為靈感，打造出舒適有型的復古機能跑鞋GEL-NYC！設計方面也盡顥心思，除以淡灰銀網面打造鞋身外，更以象徵「日」的天藍與代表「夜」的深紫作配色，搭配對比色虎爪Logo，穿上後型爆街頭！